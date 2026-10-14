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Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle 15 gebe düve alan Kilisli Çağlı, sürüsünü 40'a çıkardı

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Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle 15 gebe düve alan Kilisli Çağlı, sürüsünü 40'a çıkardı
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Tarım ve Orman Bakanlığı projesinden yararlanan Kilisli üretici Mehmet Çağlı, 15 gebe düvenin doğumuyla sürüsünü 40'a çıkardı. Çağlı, 7 yıl ödemeli proje ve yem desteğiyle hayvancılığı sürdürdüğünü belirterek desteklerin artırılmasını istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında destekten yararlanan Kilisli üretici Mehmet Çağlı, aldığı 15 gebe düvenin doğum yapmasıyla hayvan sayısını 40'a çıkardı.

Kilis'in Yeniyapan köyüne bağlı Evrentepe mezrasında yaşayan 38 yaşındaki Çağlı, ailesinin yıllarca uğraştığı hayvancılık faaliyetlerini sürdürüyor.

Faaliyetlerini geliştirmek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne müracaat eden Çağlı'nın başvurusu kabul edildi.

Devlet desteği kapsamında 15 gebe düve teslim alan Çağlı, ailesine ait çiftlikte hayvanların bakım ve beslenmesini üstlendi.

Düvelerin doğum yapmasıyla Çağlı'nın çiftliğindeki toplam hayvan varlığı 40'a ulaştı.

Mehmet Çağlı, AA muhabirine, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını ve işini severek yaptığını söyledi.

"Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni internetten gördüğünü ve başvuru yaptığını anlatan Çağlı, şöyle konuştu:

"Başvurum onaylandı. Hayvanlarımı aldım, besliyorum. 15 hayvan aldık, doğumlarla 40 hayvanımız oldu. Proje çok güzel, 7 yıl ödemeli. Küçük işletmelere çok güzel imkan. Bunun yanında yem desteği de bulunuyor. Devletimizin verdiği destekle hayvancılığı sürdürmeye devam ediyoruz."

Hayvancılığa başlamak isteyenlere projeden yararlanmalarını tavsiye eden Çağlı, desteklerin artırılmasını istedi.

Devletin sunduğu imkanlardan faydalandıklarını belirten Çağlı, "Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ederiz. İnşallah bu projelerin daha da fazlasını istiyoruz. Bu projeler arttıkça çiftçi de sevinir ve üretime daha fazla katkı sunar." dedi.

Kaynak: AA
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