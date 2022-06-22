Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz" - Haberler

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz"

AA - Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "( Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz"

AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Marmaris Güncel Haberler

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