Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz"
AA - Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "(Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz"
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "( Marmaris'teki orman yangını) Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı diyebiliriz"
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel