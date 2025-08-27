Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Polatlı'da konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, "İlk defa 3 yıllık olarak açıklanan hayvancılık destekleme modeli, yetiştiricilerimizin öngörülebilirliğini artıran ve planlı üretimi destekleyen önemli bir adım oldu." dedi.

Gümen, Polatlı'da bir entegre et işleme ve kesim tesisinin açılışında, modern, hijyenik ve izlenebilir tesislerin ülke hayvancılığı için büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımlar arasında bu tür tesislerin öne çıktığını ifade eden Gümen, "Entegre tesisler üretim zincirine yeni bir soluk katarken vatandaşlarımıza güvenilir gıda sunuyor, bölge ekonomisine güç katıyor." diye konuştu.

Hayvancılıkta 2024-2028 yol haritasına değinen Gümen, üretim planlaması, sözleşmeli üretim ve yeni destekleme modelinin eş zamanlı hayata geçirildiğini anlattı.

Gümen, "İlk defa 3 yıllık olarak açıklanan hayvancılık destekleme modeli, yetiştiricilerimizin öngörülebilirliğini artıran ve planlı üretimi destekleyen önemli bir adım oldu. Kırmızı et üretiminin temel kaynağı olan besilik materyal ihtiyacını yerli üreticilerimizden karşılamak amacıyla başlattığımız 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi' de bu kapsamda devam ediyor." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da Polatlı'nın hem yurt içine hem de yurt dışına hizmet eden tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu belirterek, tesisin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Tesisin sahibi İbrahim Üstün ise 20 yıldır hayalini kurdukları yatırımı 18 ayda tamamladıklarını, tesisin 10 bin metrekare kapalı, 15 bin metrekare açık olmak üzere 25 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu söyledi.

Tesiste Avrupa standartlarında günlük 1000 büyükbaş ve 2000 küçükbaş hayvan işleme kapasitesi bulunduğunu dile getiren Üstün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi ve üretim hattı gezildi.

Açılış, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Programa, Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Konya Yunak Belediye Başkanı Lokman Günaltay, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.