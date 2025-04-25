Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı

Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Denizli'de zirai dondan etkilenen alanları inceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Denizli'de zirai dondan etkilenen alanları inceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Denizli'nin Çivril ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanları ve elma bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Denizli'nin Çivril ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanları ve elma bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Işıklı Mahallesi'ndeki elma bahçelerini gezen Gizligider, üreticilerin sorunlarını dinledi, sahadaki ekiplerden bilgi aldı. Emircik Mahallesi'ne de geçen Gizligider, gazetecilere, tüm ekiplerin tespitlerine devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Gizligider, "Son yılların en büyük afetini yaşadık." dedi.

Gizligider, zirai donun ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve bakan yardımcılarının sahada olduğunu anlatarak, "34 ilde yoğun olarak yaşadığımız bu don olayıyla ilgili vatandaşın yanında, sizin yanınızdayız. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Bu devlet çok büyük. Dolayısıyla sizi yaşadığınız bu sıkıntıda yalnız bırakacak değiliz." diye konuştu.

???????Zirai dondan sonra geçici ekspertiz sürecinin devam ettiğini hatırlatan Gizligider, ürününün zarar gördüğünü düşünen üreticilerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirebileceğini hatırlattı.

Gizligider, yaşanan zirai don sonrası stratejik ürünler başta olmak üzere Türkiye'de bir sorun olmayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yani gıda arz güvenliğini etkileyen bir sorun yaşamayacağız. Allah esirgesin kıtlık olmayacak. 'Geçen yıla göre farklı bir noktaya geldik' dedirtmeyeceğiz. Meyve ve tarla sebze grubunda da yine arz sorunu olmayacağını düşünüyoruz. Depolarımızda da ciddi şekilde stoğumuz var. Elbette 'hiç etkilenmeyeceğiz' demek imkansız. Bunun etkilerini en aza beraber indirgeyeceğiz. Denizli'de üzüm ve meyve bahçeleri sıkıntı yaşadığımız noktalar. Denizli'de şu anda bu zirai don meselesinden etkilenme oranı yüzde 31 olarak görünüyor. Yüksek bir oran. En çok etkilenen illerden biri. İnşallah bununla beraber baş edeceğiz. Denizli'de 1161 çiftçimiz sigorta yaptırmış ve 21 bin 712 dekar alan için don teminatı kapsamında sigorta koruması var. Yani bu söylediğim alanla ilgili olarak en azından zararın karşılanması adına içimiz ferah. Yine 715 üreticimiz de 13 bin 746 dekar alan için don hasar ihbarında bulunmuş. Denizli'nin sigortalılık oranı yüzde 17,5. Bunları en kısa sürede ödeyeceğiz. Bu yüce devlet, bu güçlü devlet inşallah sizi yalnız bırakmayacak. "

Gizligider'in temaslarına AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.