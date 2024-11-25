Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış

7 kişiyi öldüren cani, katliama aylar öncesinden hazırlanmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı

NATO Genel Sekreteri Ankara'da! İşte kritik zirvede konuşulanlar

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Aksu ve Serik'te Tarım Alanlarında Hasar İncelemesi Yaptı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Aksu ve Serik'te Tarım Alanlarında Hasar İncelemesi Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde hortum ve sağanak yağış nedeniyle zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu. Gümen, hasar tespitlerinin yapıldığını ve mağdur üreticilerin yanında olduklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde hortum, fırtına ile kuvvetli sağanaktan zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Hortumun hasara yol açtığı Aksu'nun Kurşunlu ve Kemerağzı mahalleleri ile sağanaktan etkilenen Serik'teki seraları gezen Bakan Yardımcısı Gümen, mağdur olan çiftçilerle görüştü.

Gümen, gazetecilere, yaşanan olaylardan sonra Bakanlığın tüm birimlerinin sahaya inerek tespitlerini yaptığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla bölgede incelemelerde bulunduklarını ve üreticilerin yanında olduklarını hissettirmek istediklerini belirten Gümen, "Sel, hortum ve fırtınadan dolayı yaklaşık 4 bin 500 dekara yakın bir alanda hasar söz konusu. Tüm yerleri gezip ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. TARSİM sigortalı olanların zararını TARSİM karşılayacak. Diğerleriyle ilgili de ne yapılacaksa devlet olarak yapmaya çalışacağız." dedi.

Gümen, zararların maddi boyutunun yapılacak çalışmalar ve maliyet hesaplamasının ardından ortaya çıkacağını kaydetti.

Bakan Yardımcısı Gümen'e incelemelerinde AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve ilgili kurumların müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
img

Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti
img

7 kişiyi öldüren cani, katliama aylar öncesinden hazırlanmış
img

Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar 28. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 25-26 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızıl Goncalar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Kasım Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kalpazan 6. bölüm full HD tek parça izleme linki! Kalpazan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Güngören, Arnavutköy, Şişli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Tosun Paşa filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tosun Paşa filmi ne zaman, nerede çekildi? Uzak Şehir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 25-26 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.