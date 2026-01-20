Haberler

Edirne'den kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TARSİM Bölge Müdürü Hamit Çönte, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret ederek tarım sigortaları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Ziraat Bankası temsilcileri ve yerel üreticilerle iş birliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

TARSİM Bölge Müdürü Hamit Çönte, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çönte ve Köse, Edirne'de yürütülen tarım sigortaları çalışmalarını değerlendirdi.

Öte yandan, Ziraat Bankası Trakya Bölge Müdürü Tahir Ceylan, Edirne Merkez Şube Müdürü Önder Akyürek, Selimiye Şube Müdürü Cüneyt Tanrıkulu ve Kıyık Şube Müdürü İbrahim Milet de Köse'yi ziyaret ederek "Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi Edirne Projesi" kapsamında fikir alışverişinde bulundu.

Büyükdöllük köyü üreticilerinden Nail Bozdoğan, Enes Kezer ve Murat Kezer de Köse'ye ziyarette bulundu.

Özcan'a ziyaret

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve Meclis Üyesi Mustafa İşçimen, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şapçı, İşçimen ve Özcan, Keşan'ın geleceği için ortak akıl ve iş birliğiyle yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Kocaman başkanlığa yeniden seçildi

Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanlığına Hasan Kocaman yeniden seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, odanın genel kurul toplantısına katılarak esnaflarla bir araya geldi.

Toplantının hayırlı olmasını dileyen Özcan, başkanlığa yeniden seçilen Kocaman'a çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu
Motorine bu gece 1 lira 15 kuruş zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu
2025 Cumhuriyet tarihinin en yüksek konut satışının yapıldığı yıl oldu

Konut satışında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor