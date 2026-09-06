Haberler

Tarım Kredi 2025'i 18 Milyar Lira Karla Kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, grubun 2025 yılını 18 milyar lira karla kapattığını, 350 milyar lira ciroya ulaştığını ve öz kaynaklarını 94 milyar liraya çıkardığını açıkladı. Aydın, Artvin balının markalaşması için destek vereceklerini de belirtti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Tarım Kredi grubun totaline baktığımız zaman 2025 yılını 18 milyar lira karla kapatmıştır." dedi.

Artvin'in Borçka ilçesine gelen Aydın, Taraklı köyündeki bir işletmede gazetecilere Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye'nin önemli tarımsal kuruluşlarından biri olduğunu belirten Aydın, "Tarım Kredi'nin 24 bin çalışanı, 52 fabrikası ve 19 şirketi var. 10 milyon ton ticaret hacmini yönetiyor. Cirosu da 350 milyar liraya ulaşmıştır." diye konuştu.

Aydın, Tarım Kredi'nin çiftçilere yem, gübre, bitki koruma ürünleri ve mazot gibi tarımsal girdileri temin ettiğini söyledi.

Tarım Kredi'nin son beş yıldır perakende sektöründe de faaliyet gösterdiğini aktaran Aydın, "Market şirketimizle yaklaşık 4 bin 500 satış noktasında nihai tüketicilere de hizmet veriyoruz. Bizim 900 bin üyemiz var. Bu yönüyle Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşuyuz." dedi.

Aydın, 2026'da bugüne kadar 658 bin üreticinin Tarım Kredi'den girdi kullandığını dile getirerek, üreticilere vadeli satış yaptıklarını kaydetti.

Bu yıl yağışların iyi olması dolayısıyla bereketli bir sezon yaşandığını vurgulayan Aydın, ürünlerin bir bölümünü satın alarak kendi sanayi şirketlerinde değerlendirdiklerini ve tüketiciye ulaştırdıklarını belirtti.

"Artvin balının markalaşması konusunda destek vermeye hazırız"

Aydın, Artvin'in çay, fındık ve bal üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, Artvin balının markalaşması ve tanıtılması konusunda Tarım Kredi olarak destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Bunun kurumsal yapıda olmasının önemli olduğuna işaret eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marketlerimizde onlara yer vereceğiz ama bunun kurumsal bir yapıda olması lazım. Yani bir defa rafa koyduğumuz zaman devamının gelmesi gerekiyor. Artvin balının tanıtımı hususunda buralı birisi olarak Tarım Kredi'nin en üst düzey yöneticisi olarak elimden gelen katkıyı vereceğim."

Aydın, bir gazetecinin Tarım Kredi Kooperatiflerinin zarar ettiği yönündeki iddiaların doğru olup olmadığını sorması üzerine de kurumun mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarım Kredi'nin mali açıdan iyi yönetildiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Tarım Kredi'nin şu anda bugün itibarıyla 19 şirketi var. Bu 19 şirketin 52 fabrikası var. Grubun 350 milyar cirosu var. Tarım Kredi'nin faaliyet zararı eden hiçbir şirketi yoktur. KOOP market şirketimiz de buna dahil. Peki bilançosal olarak zararımız var mı? Var. Yatırım döneminde olan şirketler. Gayet normaldir. Bizim baktığımız nokta faaliyet karıdır. Tarım Kredi grubun totaline baktığımız zaman 2025 yılını 18 milyar lira karla kapatmıştır. Tarım Kredi öz kaynaklarını 2022 ve 2025 yılları arasında yüzde 350 artırarak 21 milyar liradan 94 milyar liraya getirmiştir."

Aydın, Tarım Kredi marketlerinde satılan ürünlerin tamamının Türkiye'de üretildiğini, ürünlerin üreticiden uygun fiyatlarla alınıp tüketiciye ekonomik fiyatlarla sunulduğunu aktardı.

Ürünlerin fiyat karşılaştırmasının içerik ve özellikleri dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurgulayan Aydın, Tarım Kredi marketlerindeki müşteri sayısı ve mağaza cirolarının da fiyat ve kalite açısından avantajlarını teyit ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Orta Vadeli Program açıklanıyor: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 oldu

Orta Vadeli Program açıklanıyor! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan

Rakam ilk kez açıklandı! İşte savaşın Türkiye'ye faturası
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi

Türkiye için kritik pazartesi! Denizdeki ateşin faturası ağır olacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 gündür kendisinden haber alınamıyordu! Tarihi Titus Tüneli'nde mahsur kaldığı ortaya çıktı

2 gündür kendisinden haber alınamıyordu! İşin aslı bambaşkaymış
Bekçi, cami inşaatında ölü bulundu

Babasından haber alamayınca inşaata gitti, acı manzarayla karşılaştı
Hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu

Ünlü oyuncunun evinden çıkanlar şaşırttı
Cemal Enginyurt'un 'Hayırlı olsun' dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı

Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekandan neler çıktı neler
Kudüs'te manastır önünde tepki çeken hareket! Polisler peşine düştü

Genç kadından skandal hareket! Polis yakalamak için peşine düştü
İran'dan İsrail'e 4 cepheli saldırı planı iddiası! Hepsi aynı anda vuracak

Netanyahu'yu titreten senaryo! 4 cepheden aynı anda vuracaklar
9 ay sonra karaya ayak bastılar! ABD'li askerlerin ilk adresi olay oldu

9 ay denizde kaldılar! Karaya çıkar çıkmaz ülkeyi karıştırdılar