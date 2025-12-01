Tarım Bakanı Yumaklı: Türkiye Tarımı Güçlü ve Gıda Güvenliği Riskleri Yok

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Zirai dondan kaynaklı zararların tespiti hızla tamamlanmış olup üreticilerimize toplamda 46,1 milyar lira ödeme yapılmıştır. Tarımsal sulama yatırımları, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve su verimliliği politikalarımız hız kesmeden sürmektedir. Diğer yandan, yerli tohumla birlikte sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımının artırılması, hastalık ve zararlılara karşı erken uyarı ve müdahale sistemlerimiz, üretim kayıplarını azaltmaya dönük olarak aktif biçimde işletilmektedir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarım sektörünün durumuna ilişkin açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:

"Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre 2025 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 3,7 büyümüştür. Tarım sektörü ise hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık faaliyetlerinde gözlemlenen artışa karşın, sektörde baskın bir paya sahip olan bitkisel üretimde yaşanan olağanüstü iklim koşulları nedeniyle dönemsel olarak yüzde 12,7 oranında daralmıştır.

"Ülkemizde gıda arz güvenliği açısından herhangi bir risk ya da tehlike söz konusu değil"

Yılın ilk yarısında üst üste yaşanan zirai don olaylarının özellikle sert kabuklu meyvelerde ve geniş alanları etkileyen kuraklığın da tahıl ve diğer tarla ürünleri rekoltesinde yol açtığı kayıplar, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla belirginleşmiş bulunmaktadır. Bu gelişme sektörün yapısal kapasitesine ilişkin değil, mevsimsel ve iklimsel olağanüstü koşullara bağlıdır. Bu durum olumsuz iklimsel koşulların daha önce bitkisel üretim ikinci tahmin verilerinde gözlemlenen etkisinin gayrisafi yurt içi hasıla istatistiklerine de yansıması olarak değerlendirilmektedir. O dönemde de belirttiğimiz gibi ülkemizde gıda arz güvenliği açısından herhangi bir risk ya da tehlike söz konusu değildir. Türkiye tarım sektörü; güçlü üretim altyapısı, geniş ürün deseni ve sağlam tedarik zinciri sayesinde, söz konusu dönemsel kayıpları hızla telafi edebilecek güçtedir.

"Türkiye tarımı güçlüdür"

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak; tarım ve gıda piyasalarını yakından ve sürekli bir şekilde takip etmekte, gerekli durumlarda her türlü tedbiri proaktif bir şekilde uygulamaktayız. Ayrıca zirai dondan kaynaklı zararların tespiti hızla tamamlanmış olup üreticilerimize toplamda 46,1 milyar lira ödeme yapılmıştır. Tarımsal sulama yatırımları, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve su verimliliği politikalarımız hız kesmeden sürmektedir. Diğer yandan, yerli tohumla birlikte sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımının artırılması, hastalık ve zararlılara karşı erken uyarı ve müdahale sistemlerimiz, üretim kayıplarını azaltmaya dönük olarak aktif biçimde işletilmektedir. Üreticiyi merkeze alan destek politikalarımız kararlılıkla sürdürülecek, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen vatandaşlarımızın kaliteli, güvenilir ve yeterli gıdaya erişimi her koşulda teminat altına alınacaktır. Türkiye tarımı güçlüdür. Bugün karşılaşılan mevsimsel etkiler geçicidir; tarımsal üretimi artırmak ve altyapımızı güçlendirmeye yönelik azim ve kararlılığımız kalıcıdır."