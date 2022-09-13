Tarihin en büyük sosyal konut projesinde İstanbul'un hangi ilçelerine ev yapılacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını duyurmasının ardından konutların İstanbul'da hangi ilçelere yapılacağı merak konusu oldu. Buna göre konutlar Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'A YAPILACAK

Erdoğan, İstanbul'da 50 bin, Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 400, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8 bin 650 sosyal konut yapılacağını duyurdu.

İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE KONUT İNŞA EDİLECEK

Detayların belli olmasının ardından bu sefer de konutların İstanbul'da hangi ilçelere yapılacağı merak konusu oldu. TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak.

İLÇELERE GÖRE DE SAYI VAR

Konutların yapılacağı ilçelerin belli olmasının yanı sıra, hangi ilçeye kaç konut yapılacağı da netlik kazandı.İşte ilçelerde yapılacak konut sayıları:

ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER - 28.340

28.340 ÇATALCA İLÇESİ 540

540 SİLİVRİ İLÇESİ (SELİMPAŞA) 200

200 TUZLA İLÇESİ 20.920

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