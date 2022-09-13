Tarihin en büyük sosyal konut projesinde İstanbul'un hangi ilçelerine ev yapılacağı belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını duyurmasının ardından konutların İstanbul'da hangi ilçelere yapılacağı merak konusu oldu. Buna göre konutlar Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.
Erdoğan, İstanbul'da 50 bin, Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 400, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8 bin 650 sosyal konut yapılacağını duyurdu.
Detayların belli olmasının ardından bu sefer de konutların İstanbul'da hangi ilçelere yapılacağı merak konusu oldu. TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak.
Konutların yapılacağı ilçelerin belli olmasının yanı sıra, hangi ilçeye kaç konut yapılacağı da netlik kazandı.İşte ilçelerde yapılacak konut sayıları:
- ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER - 28.340
- ÇATALCA İLÇESİ 540
- SİLİVRİ İLÇESİ (SELİMPAŞA) 200
- TUZLA İLÇESİ 20.920
- T.C. vatandaşı olması,
- Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
- Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
- İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
- Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
- Genç kategorisine 14091992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
- Başvuru Bedeli: 500 TL.