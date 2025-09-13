Tarihi Hamidiye Koyu'nda Gözleme Keyfi

Antalya'nın Demre ilçesinde, teknelerinde gözleme yapan gelin ile kayınvalide, deniz yolculuğunda mola verenleri, berrak sulara sahip, tarihi kalıntıların arasına gizlenmiş Hamidiye Koyu'nda karşılıyor.

Doğal güzellikleri ve tarihi geçmişiyle ilgi çeken Kekova bölgesi, Demre'nin Kaleüçağız Mahallesi ve Kaş ilçesinden kalkan tur tekneleri ile özel yatların rotasında yer alıyor.

"Mavi tura" çıkan yerli ve yabancı turistler için bölgenin en ilgi çeken noktalarından biri, tarihi kalıntıların arasına gizlenmiş, deniz suyunun berraklığıyla beğenilen Hamidiye Koyu oluyor.

Koy, adını 1913'te Balkan Savaşları sırasında Rauf Orbay komutasındaki Hamidiye Zırhlısı'nın buraya demirlemesinden alıyor. Aynı zamanda koyda Hamidiye Zırhlısı'nda görevli askerler tarafından kayalara işlendiği bilinen iki Türk bayrağı resmi de bulunuyor.

Tarihi kalıntıların masmavi suyla buluştuğu bu doğa harikası koyda mola verenleri, teknelerinde gözleme yapan 58 yaşındaki Fatma Mazılı ile gelini Meryem karşılıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla evlerinden çıkan Fatma Mazılı ve gelini, 200 metre yürüyerek ekmek teknelerinin demirli olduğu Hamidiye Koyu'na ulaşıyor. Teknede temizlik yaparak işe başlayan gelin ve kayınvalide, koya yanaşan teknelerden aldıkları siparişleri özenle hazırlıyor. Küçük servis kayığıyla tarih ve doğanın bütünleştiği sularda kürek çeken Mazılı, siparişleri müşterilerine ulaştırıyor.

"Gelenler, 'Cennet gibi yerde yaşıyorsunuz' diyor"

Kayınvalide Fatma Mazılı, AA muhabirine, uzun yıllar tur teknelerinde sürdürdüğü aşçılık mesleğine ara verdikten sonra eski müşterilerinin de telkiniyle kendi işini yapmaya karar verdiğini söyledi.

Kaleüçağız Mahallesi'ne 38 yıl önce gelin geldiğini anlatan Mazılı, bir süre eşiyle balıkçılık yaptığını, bu sayede denizciliğin kurallarını öğrendiğini ifade etti.

Kendi teknelerinde gözleme yapma fikrine gelininin de sıcak bakmasıyla yoğun temponun başladığını dile getiren Mazılı, "Burada vaktimiz çok güzel geçiyor. Yeni yeni insanlarla tanışıyoruz. Gelenler, 'Cennet gibi yerde yaşıyorsunuz, çok şanslısınız.' diyor. Gerçekten de şanslıyız. Güzel bir doğa, tertemiz, mis gibi bir yer." diye konuştu.

Geliniyle akşamdan malzemeleri hazırladıklarını belirten Mazılı, sabah 07.00'de teknelerini açıp gözleme hazırlıklarına başladıklarını dile getirdi.

Saat 19.00'da da tekneyi temizleyip eve döndüklerini anlatan Mazılı, "Müşteriler, teknelerinden sipariş verdiğinde küçük servis teknemle gözlemeleri götürüyorum. Doğadan topladığım kekik, ada çayı ile deniz kabuklarından yaptığım bileklikleri de çok beğeniyorlar. Telefonla da sipariş alıyorum. Yiyenler, tanıdıklarına tavsiye ediyor. Onlar da gelip sipariş veriyor." ifadelerini kullandı.

Mazılı, torununun da her gün teknede kendileriyle vakit geçirdiğini belirterek, "Gelinimin hep desteği var. İşin en ağırı onda. Gelinimi çok seviyorum. Allah razı olsun." dedi.

Kekova'da araçla ulaşılabilen tek koy

Gelin Meryem Mazılı da 11 yıl önce yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki köyden gelin geldiğini söyledi.

Kızları doğmadan önce eşiyle tekne turu işini yaptıklarını anlatan Mazılı, şöyle konuştu:

"Eşim kaptan. Ben de yanında aşçılık yapıyordum. Kızımız oldu, işi bıraktım. Bebekle çalışmak çok zordu. Kızım şimdi 5 yaşında. Annem 'Ecemsu da artık büyüdü, bu işi yapalım mı?' dedi. Hem işimiz evimize yakın hem de aşçılık sevdiğimiz bir meslek. 'Haydi deneyelim.' dedik, bu yıl güzel bir sezon geçirdik. Hem koyumuzu tanıtıyoruz hem de güzel insanlarla tanışıyoruz. Evden çıkıp 200 metre yürüyoruz ve Hamidiye Koyu'ndayız. Annemle güzel gidiyor, birbirimizi destekliyoruz. Ne o bensiz ne de ben onsuz yapabiliriz."

Meryem Mazılı, tarih ve doğanın iç içe olduğu yerde yaşadıklarını belirterek, elinden geldiğince misafirlere koyun tarihine ve doğasına ilişkin bilgi vermeye çalıştığını söyledi.

Hamidiye Koyu'nun çok bilinmediğine dikkati çeken Mazılı, "Yeni yeni keşfediliyor. Tarihini, doğasını ve suyunu yeni yeni tanıyorlar. Buraya gelen gitmek istemiyor. Tekneyle gelen insanlar, buraya kara yoluyla ulaşımın olmadığını sanıyor ama Kekova'da arabayla gelip denize girebileceğiniz tek koy burası." diye konuştu.