Tarihi Beylerbeyi Hamamı 48 milyon liraya satışa çıktı

ÜSKÜDAR'daki 244 yıllık tarihi Beylerbeyi Hamamı, 48 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Anıt Koruma ve Bakım Uzmanı Doç. Dr. Gamze Kaymak Heinz, "Osmanlı mimarisini yansıtan bir eser. İdeal olan, yapının özgün işlevini devam ettirmesi. 2 kuşak sonra belki de çocuklarımız ya da torunlarımız sadece kitaplardan öğrenecekler" dedi.

Üsküdar Yalıboyu Caddesi'ndeki tarihi Beylerbeyi Hamamı 48 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. 1778 yılında I. Abdülhamid Han tarafından Rabia Sultan adına yaptırılan Beylerbeyi Hamamı, hisse sahipleri tarafından 48 milyon liradan satışa çıkarıldı. Tarihi hamam, 4 yıkanma, 14 giyinme odasıyla birlikte 698 metrekare net alana sahip. Restorasyon projesi 6 No'lu Koruma Kurulu tarafından onaylanan, ikinci derece tarihi eser statüsüne sahip Beylerbeyi Hamamı'nın, bir dönem Müzeyyen Senar, Huysuz Virjin gibi ünlü sanatçıları da ağırladığı biliniyor.

GELEN SAYISI 150'DEN 5'E DÜŞTÜ

MÜZEYYEN SENAR KÖPEĞİYLE GELİRDİ

HAMAM KÜLTÜRÜ İNSANLARDA BİTTİ

HER ŞEY NEREDEYSE ORİJİNAL

"OSMANLI MİMARİSİNİ YANSITAN BİR ESER"

SEMBOL DEĞERİ TAŞIYOR

TİCARİ OLARAK KULLANILABİLİR

TARİHİ ESER SATIŞLARINDA RESTORASYON PROJESİNİN DE YAPILMIŞ OLMASI LAZIM

Gayrimenkul danışmanı Gülşener, "Tarihi eserlerde alım satım süreçleri normal konutlardaki gibi devam etmiyor. Restorasyon projesinin de yapılmış olması lazım. Bu yapıda 698 metrekare net alanımız var. Maketleşme sürecini başlattık. Koruma kurulunun uyguladığı projeyi 1/100 ölçekli şekilde maket haline getiriyoruz. Alacak kişiler öncesinde görmüş oluyor" ifadelerini kullandı. Gülşener, tarihi eserlerin müşterilerinin de farklı olduğunu belirterek, "Herkesin talep edebileceği bir yer değil. Önemli olan hem bulunduğu bölgeyi güzelleştirmesi, hem mevcut eski değerlerimizin korunması. Sonra da hak ettiği şekilde topluma kazandırılması" dedi.