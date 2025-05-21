Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
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Samsun'da gerçekleştirilen törenle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bölge Müdürü Yılmaz Uzun, teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilirlik ilkeleri ile halka hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Samsun'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 178. kuruluş yıl dönümünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Düzenlenen programda Tapu Kadastro Samsun Bölge Müdürü Yılmaz Uzun, Onur Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşma yapan Uzun, kurum olarak her geçen gün güçlenerek çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Sadece bugünü değil, aynı zamanda yarını da düşünerek sürdürebilirlik, yenilikçilik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine bağlı kalarak yolculuklarına devam edeceklerini dile getiren Uzun, "İki asra yakın bir zamandan bu yana mülkiyetin teminatı, köklü bir geleneğe sahip 'Teknolojide Öncü Kurum' olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatımızda, 23 bölge müdürlüğümüz, 973 tapu müdürlüğümüz, 81 kadastro müdürlüğümüz ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 20 milyon civarında işlem hacmi, yaklaşık 30 milyon, kişinin doğrudan ya da dolaylı muhatap olduğu, 'Vatandaşımızın mülkünü güvenli bir şekilde emanet ettiği bir devlet Kurumu olarak' 178 yıldır halkımıza hizmet vermenin haklı gurunu yaşamaktadır." dedi.

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Tapu Takas Sistemi, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi, E-Haciz, E-İpotek, Merkezi Kayıt Sistemi (MERSIS), Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSIS), Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) ve Noterler Birliği Entegrasyonu gibi uygulamaların vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"WebTapu Projesi, 3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi ile üst üste 2 yıl İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülü'ne layık görülen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz teknolojik gelişmelerde en önlerde yer alan Devlet Kurumu olmaya devam edecektir. Bugün, kuruluşunun 178.yıl dönümünü kutladığımız Tapu ve Kadastro Teşkilatımızın gelişimine ve büyümesine büyük katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve halkımıza şükranlarımızı sunuyorum. 'Tapu Gibi Sağlam' sözüne mazhar olan teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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