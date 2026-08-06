Tanzanya Lideri Yatırımcılara ve Turistlere Çağrı Yaptı

DARÜSSELAM, 6 Ağustos (Xinhua) -- Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde düzenlenen Africa50 Hissedarlar Genel Kurulu Toplantısı ve Afrika Altyapı Forumu'nun ortak açılışında konuşma yaptı, 5 Ağustos 2026.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, çarşamba günü yaptığı konuşmada, küresel yatırımcılara ve turistlere ülkenin geniş ekonomik fırsatlarını ve zengin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetme çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Emmanuel Herman/Xinhua)

Kaynak: Xinhua