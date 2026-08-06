Haberler

Tanzanya Lideri Yatırımcılara ve Turistlere Çağrı Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DARÜSSELAM, 6 Ağustos (Xinhua) -- Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde düzenlenen Africa50 Hissedarlar Genel Kurulu Toplantısı ve Afrika Altyapı Forumu'nun ortak açılışında konuşma yaptı, 5 Ağustos 2026.

DARÜSSELAM, 6 Ağustos (Xinhua) -- Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde düzenlenen Africa50 Hissedarlar Genel Kurulu Toplantısı ve Afrika Altyapı Forumu'nun ortak açılışında konuşma yaptı, 5 Ağustos 2026.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, çarşamba günü yaptığı konuşmada, küresel yatırımcılara ve turistlere ülkenin geniş ekonomik fırsatlarını ve zengin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetme çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Emmanuel Herman/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Sevgilisiyle skandal mesajları çıkmıştı! CHP'li başkan tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı

Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

Komşudan skandal Mekke Anlaşması sözleri: 3 ülkeye de gözdağı verdi

Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım

Yönettiği değil komşu şehirde yaşıyor! Savunması çok konuşulur
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor