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Talas Belediyesi Ramazan Ayında İftarlık Paket Dağıtımına Devam Ediyor

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Talas Belediyesi, ramazan ayında başlattığı 'Biz pişirelim siz ulaştırın' uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. İhtiyaç sahibi ailelere, yaşlılara, hastalara ve engellilere iftarlık paketler, vatandaşlar tarafından ulaştırılıyor. Günlük 1000 paket yemek, 4 farklı noktadan dağıtılıyor.

Talas Belediyesinin ramazan ayında hayata geçirdiği "Biz pişirelim siz ulaştırın" uygulaması bu ramazanda da devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hazırlanan iftarlık paketler, ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara, yine vatandaşlar tarafından ulaştırılmaya başlandı.

Uygulama kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk Bulvarı Osmanlı Kültür Evi, Mevlana Mahallesi Meydanı Selçuklu Kültür Evi, Tablakaya Meydanı ve Yenidoğan Muhtarlığı önü olmak üzere 4 noktadan günlük 1000 paket yemek servisi yapılıyor.

Saat 18.00'den itibaren gerçekleştirilecek uygulama ramazan ayı boyunca devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Talas Güncel Haberler

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