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Talas Belediyesi 60. Kütüphane Haftası Programı Gerçekleştirildi

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Talas Belediyesince 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Yaşar Dönmez, ilçedeki camilerin atıl durumdaki bölümlerinin kütüphane olarak değerlendirilmesinin örnek bir proje olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da 5 yıl önce ilk icraatlarının 7/24 Kütüphaneyi hizmete açmak olduğunu dile getirdi.

Kütüphanede görme engelliler için ayrı bir alan bulunduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Ayda bir defa gençlerimizle okuduğumuz kitapları konuşuyoruz. Uzmanlığını veya tıp fakültesini kazanlar grup olarak teşekküre geliyor. 4 caminin zemin katlarında semt kütüphanesi yaptık. Mevlana Mahallesi'nde Mehmet Karamercan Kütüphanesi açtık. İçinde çocuk kütüphanesi de var. Şu ana kadar 1 milyon 62 bin kişi kütüphanelerimizden yararlandı. İnşallah Talas Millet Bahçesi içine de büyük bir kütüphane yapmayı hedefliyoruz."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise Başkan Yalçın'a kütüphaneciliğe verdiği değerden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Talas'ta bir yılda en çok kitap okuyanlara kitap hediye edildi.

Çocuklarda Eray Yıldız, Hatice Leyla Babaoğlan, Zeynep Sena Demirezen, Beyza Aktaş, gençlerde Ahmet Süt ve Abdurrahman Kara, 65 yaş üstü kategoride ise Tevfik Gedikli ödül aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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