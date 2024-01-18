Tahran'da Türk öğrenciler karne sevinci yaşadı

İran'ın başkenti Tahran'da okuyan Türk vatandaşı öğrenciler, eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle karne sevinci yaşadı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nde bulunan Tahran Türk İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne programına öğrencilerin yanı sıra elçilik çalışanları ile çok sayıda veli katıldı.

Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Umur Başar'ın da katıldığı programda okul öğretmenlerince dönem sonu için düzenlenen yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere hediyeleri verildi.

İlk karnelerini alan birinci sınıf öğrencilerinin heyecanı ise diğer öğrencilerden farklı olarak daha duygusal anların yaşanmasına yol açtı. Aileler ilk karne heyecanını çocukları ile yaşadı.

Okulun ikinci sınıfında okuyan Nergis Çabuk, karnesini almaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Güzel hissediyorum, mutlu hissediyorum, kendimi yetenekli hissediyorum. Öğretmenim sayesinde matematiği eğlenceli buldum. Çok şey öğrendim. Karnemi kimseye hediye etmek istemiyorum çünkü bu benim karnem." diye konuştu.

Karnesini alan 8. sınıf öğrencisi Ela Coşkun karne almanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Notlarım da güzel geldi, mutluyum. Tatilde hem dinlenip hem çalışmayı istiyorum. İnşallah daha iyi geçer her şey." dedi.

Tahran Türk İlköğretim Okulu Müdür Abdullah Çubuk da, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemini başarılı ve güzel bir şekilde geride bıraktıklarını söyleyerek, "Ben başta öğretmenlerime, öğrencilerime ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah tekrardan sağlıklı bir şekilde ikinci döneme başlamayı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerinde bulundu.