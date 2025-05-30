Tahran'da Küresel Şehir Turizmi Forumu Düzenlenecek

Tahran'da Küresel Şehir Turizmi Forumu Düzenlenecek
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Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü, 24-25 Haziran tarihlerinde İran'ın Tahran şehrinde ilk 'Küresel Şehir Turizmi Forumu'nu gerçekleştirecek. Forum, sürdürülebilir şehir turizmi temasıyla uluslararası politika yapıcılar ve sektör liderlerini bir araya getirecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü (UN Tourism), ilk "Küresel Şehir Turizmi Forumu"nu 24-25 Haziran'da İran'ın başkenti Tahran'da düzenleyecek.

UN Tourism'in açıklamasına göre, Tahran Abbasabad Kültür ve Turizm Bölgesi'nin desteğiyle İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenecek Küresel Şehir Turizmi Forumu, "İhtiyacımız Olan Şehir Turizmi: Dirençli, Akıllı ve Sürdürülebilir" ana temasıyla gerçekleştirilecek.

Uluslararası alanda politika yapıcılarını, sektör liderlerini ve turizm uzmanlarını bir araya getirecek forumda, şehir turizminin sürdürülebilir geleceği için ileriye dönük stratejiler ele alınacak.

İlk kez 24-25 Haziran'da Tahran'da düzenlenecek forum, turizmi kentsel dönüşüm ve yenilenmeye entegre etmek için yenilikçi ve uyarlanabilir uygulamaları öne çıkarmayı hedefliyor.

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan UN Tourism, sürdürülebilir ve küresel olarak erişilebilir turizmin geliştirilmesinden sorumlu bir BM kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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