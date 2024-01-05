Tahran'da Kirman saldırısını protesto gösterisi yapıldı

İran'ın başkenti Tahran'da, Kirman'daki terör saldırısını protesto amacıyla gösteri yapıldı.

Başkentteki İmam Humeyni Cuma Mescidi'nde kılınan cuma namazının ardından saldırıda hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Kirman'daki patlamalarda hayatını kaybeden Tahranlı öğrenci Faize Rahimi için de cenaze namazı kılındı.

Cenazeye katılanlar, ABD, İsrail ve İngiltere karşıtı sloganlar atarak "intikam" çağrısı yaptı. Merasimde ayrıca ağıtlar okundu.

Kirman saldırısını protesto etmeye gelen Ahmed Nergisi, AA muhabirine saldırıyı lanetlediğini belirtti.

Nergisi, saldırıda onlarca masumun hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Bu saldırıyı yapabilmek için insanın yüreğinin kararmış olması gerekiyor. Buna mutlaka cevap verilmeli." dedi.

Muhsin Efşari de "Bunun arkasında ABD ve İsrail var. Saldırıyı DAEŞ üstlendi ama birbirlerinden farkları yok. Onlar gerçekte birlikteler, aynılar." diye konuştu.

İranlı vatandan Fatma Veysi ise bu tür saldırıların kendilerini yıldırmadığını aksine daha çok kenetlendiklerini söyledi.

- Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki bombalı saldırılar

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da, kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuş, saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.