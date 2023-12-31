Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, pazarcıyı kameralar önünde fırçaladı: Bunu burada sattırmayız

Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat artışlarına dur demek için zincir marketlerde ve pazarlarda zabıta ekipleri ile denetim yaptı. Tahmazoğlu, denetim sırasında 100 liraya aldığı kestaneyi 180 liraya satan ve alış faturası göstermeyen pazarcıya sert tepki gösterip, "Bu fahiş fiyattan bunu burada sattırmayız. Sen hikaye okuyorsun. 100'e alıp 180'e satmak var mı?" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pazar ve marketlere zabıta ekipleri ile denetim gerçekleştirdi. Sahaya inen Başkan Tahmazoğlu, asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat artışlarının yaşanmaması için marketleri ve pazarcıları uyardı. Mehmet Tahmazoğlu, denetim sırasında, 100 liraya aldığı kestaneyi 180 liraya satan ve fatura göstermeyen pazarcıya ise sert tepki göstererek tezgahının toplanmasını istedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI DENETİME ÇIKTI

Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk artışın ardından fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için marketlerde ve pazarlarda denetim yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemek için asgari ücrete yüzde 49 zam yaptı. Ancak fırsatçılar asgari ücret bahanesi ile asgari ücret henüz işçinin cebine girmeden ürünlere zam yapıyorlar. Bu tür fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın haklarını korumak için Zabıta ekiplerimiz ile birlikte 7/24 görev başındayız. Vatandaşlarımızın da bu konulara duyarlı olmasını istiyoruz. Böyle durumlarla karşılaştıklarında zabıta ekiplerimize bilgi versinler." dedi.

"BU FAHİŞ FİYATTAN BUNU BURADA SATTIRMAYIZ"

Başkan Tahmazoğlu, fatura göstermeyen pazarcıya ise sert tepki göstererek tezgahının toplanmasını istedi. Esnafın mallarına da el koyduran Başkan Tahmazoğlu, "Bu fahiş fiyattan bunu burada sattırmayız. Sen hikaye okuyorsun. 100'e alıp 180'e satmak var mı?" diyerek tepki gösterdi.

Başkan Tahmazoğlu, pazar denetiminde aldığı ürünleri faturalandıramayan satıcılara işlem yapılmasını isterken, market ve pazar denetimlerinde vatandaşları ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Tahmazoğlu çocuklara, aldıkları ürünlerde son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.