Tacikistan'ın dış ticaret hacmi yüzde 44 arttı

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi, 2026 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 artarak 6 milyar 820 milyon dolar oldu.

Tacikistan İstatistik Ajansı verilerine göre, geçen yıl 4 milyar 730 milyon dolar olan yılın ilk yarısındaki dış ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 2 milyar 90 milyon dolar artarak, 6 milyar 820 milyon dolara yükseldi

Ocak-haziran döneminde ihracat yüzde 65,4 artışla 1 milyar 580 milyon dolara ulaşırken, ithalat ise yüzde 38,8 yükselerek 5 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı 3 milyar 660 milyon dolar oldu.

Yılın ilk yarısında 124 ülkeyle dış ticaret yapan Tacikistan'ın en büyük ticaret ortağı 1 milyar 780 milyon dolarlık ticaret hacmiyle Çin oldu.

Çin'i 1 milyar 320 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 10 milyon dolarla İsviçre, 770 milyon dolarla Kazakistan ve 337,6 milyon dolarla Özbekistan izledi. Tacikistan'ın İran ile ticaret hacmi 254,3 milyon dolar, Türkiye ile 222,7 milyon dolar, Güney Kore ile ise 123 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatta değerli metaller, ithalatta ise makine ve ekipman öne çıktı

İhracattaki güçlü artışta değerli taşlar ile metaller belirleyici olurken, bu ürün grubunun ihracatı 517 milyon doları oluşturdu. Bu dönemde kritik mineraller ihracatı 500,3 milyon dolar, tekstil ürünleri ihracatı 121,2 milyon dolar, bitkisel ürün ihracatı ise 41 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ülkeye en fazla ithal edilen ürün grubu ise 744,4 milyon dolarla makine ve ekipmanlar oldu. Bunu 739,8 milyon dolarla mineral ürünleri, 627,2 milyon dolarla motorlu taşıtlar, 360,6 milyon dolarla gıda ürünleri, 345,2 milyon dolarla bitkisel ürünler ve 296,3 milyon dolarla kimya sanayi ürünleri izledi.

Kaynak: AA