Tacikistan'ın Dış Ticaret Hacmi İlk Yarısında 4,7 Milyar Dolar Oldu

Tacikistan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, yılın ilk yarısında ülkedeki dış ticaret hacminin %7,2 artarak 4 milyar 731 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bu dönemde ihracat %4,3 azalırken, ithalat %10,5 artış gösterdi.

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi bu yıl ocak-haziran döneminde 4 milyar 731 milyon dolar gerçekleşti.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülkenin yılın ilk yarısıyla ilgili dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 6 ayında Tacikistan'ın dış ticaret hacmi yüzde 7,2 artışla 4 milyar 731 milyon dolar oldu.

Bu dönemde ülkenin ihracat hacmi yüzde 4,3 azalarak 955,5 milyon dolar olarak hesaplanırken, ülkenin ithalatı ise yüzde 10,5 artışla 3 milyar 775,5 milyon dolar oldu. Yılın bu döneminde ülkenin dış ticaret açığı 2 milyar 820 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tacikistan, ocak-haziran döneminde yurt dışına ağırlıklı olarak değerli metaller, mineral ürünler, alüminyum, pamuk lifi, elektrik, tarım ürünleri, bakır ve tekstil ürünleri satarken, yurt dışından gıda ürünleri, tüketim malları, binek araç, petrol ürünleri, makine ve teçhizat, metal ve elektronik ürünler ithal etti.

Resmi verilere göre, ülkenin en büyük ticari ortakları arasında Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Çin, Kazakistan ve Özbekistan izledi.

Geçen yıl Tacikistan'ın dış ticaret hacmi yüzde 6,9 artışla 8 milyar 900 milyon dolar olurken, bu çerçevede ihracat hacmi 1 milyar 923 milyon dolar, ithalat hacmi ise 6 milyar 977 milyon dolar gerçekleşmişti.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
