Suzhou'daki Çin-Arap Diyaloğu'nda Orca Max adlı deniz robotu ilgi odağı oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

NANJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde düzenlenen 5. Çin-Arap Ülkeleri Siyasi Partiler Diyaloğu toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, orka şeklindeki bir deniz robotu, dört ayaklı robotlar gibi diğer akıllı cihazları geride bırakarak katılımcıların ilgisinin odağı oldu.

Seahi Robotics tarafından geliştirilen, aerodinamik hatları ve metalik parlaklığıyla dikkat çeken "Orca Max" adlı deniz robotu, okyanuslarda 0-10.000 metre derinliklerde çalışabiliyor.

Manuel uzaktan kumandaya ihtiyaç duymayan deniz robotu, karmaşık okyanus akıntılarında, ışığın ulaşmadığı derin deniz bölgelerinde ve iletişim kapsama alanına girmeyen yerlerde otonom operasyonlar gerçekleştirebiliyor.

Mısır'ın deniz taşımacılığı ve gemi bakımına yönelik güçlü talebin bulunduğu çok sayıda limana sahip olduğunu belirten Mısır Sosyal Demokrat Parti Başkan Yardımcısı ve Temsilciler Meclisi üyesi Freddy Elbaiady, robotun Mısır'da gemi temizliği, denizlerdeki yeni enerji tesislerinin inşası, işletilmesi ve bakımı, liman denetimi, tarama çalışmaları ve derin deniz uygulamaları açısından büyük potansiyel taşıdığını söyledi.

Seahi Robotics'in eş kurucusu Cao Ying ise robotun dünya genelinde 70'ten fazla büyük limanda kullanıma sunulduğunu söyledi. Şirketin kendi geliştirdiği yapay zeka modeliyle desteklenen robot, okyanusların geliştirilmesine yönelik güvenli, verimli, sürdürülebilir ve çok amaçlı robotik çözümler sunabiliyor.

Cuma günü başlayan iki günlük toplantıya, 22 Arap ülkesinden siyasi parti ve kuruluşların 100'den fazla liderinin yanı sıra iş dünyası, düşünce kuruluşları ve medya temsilcileri katıldı.

2026 yılının diyalog toplantısında, 22 Arap ülkesinin tamamının temsil edilmesi ve yan etkinlik olarak Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında ilk Çin-Arap İş Dünyası Diyaloğu toplantısının düzenlenmesiyle iki önemli ilke imza atıldı.

Etkinlik kapsamında, 200'den fazla Çinli ve Arap şirketin temsilcileri, Kuşak ve Yol işbirliğinin yanı sıra ticaret, yatırım, bilim ve teknoloji alanlarındaki işbirliğine ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Suzhou'daki Taicang Limanı ile Suudi Arabistan'ın liman kenti Cidde'yi birbirine bağlayan doğrudan konteyner taşımacılığı hattı, ekim ayında hizmete açılarak transit süresini 2-3 hafta kısalttı.

Acwa Çin'in Başkanı Salih el-Habti, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Çin'deki stratejimizin bir parçası olarak 2030 yılına kadar Çin'e 30 milyar ABD dolarına kadar yatırım yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca Çin'den ekipman alımımızı yıllık 15 milyar dolar artırmayı planlıyoruz. Jiangsu eyaletini de bu alandaki umut vadeden işbirliği fırsatlarından yararlanmak için temel bir dayanak olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi'nin açıkladığı verilere göre Çin, 22 Arap ülkesinin tamamıyla Kuşak ve Yol işbirliği belgeleri imzalayarak her iki taraftan yaklaşık 2 milyar kişiye fayda sağlayan 200'den fazla işbirliği projesini hayata geçirdi. Öte yandan, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında 422 milyar ABD dolarına ulaştı.

Kaynak: Xinhua