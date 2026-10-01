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Suudi Arabistan, Yemen hükümetine kamu maaşları için 60 milyon dolar destek sağladı

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Suudi Arabistan, Yemen hükümetine 224 milyon riyal (60 milyon dolar) değerinde finansman desteği sağladığını duyurdu. Desteğin Yemen'deki kamu maaşlarını ve operasyonel giderleri karşılamayı amaçladığı, bütçe açığını azaltıp nakit akışını düzenli hale getireceği belirtildi.

Suudi Arabistan, Yemen hükümetine 224 milyon riyal (60 milyon dolar) değerinde yeni bir finansman desteği sağladığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın "Yemen'i Kalkındırma ve Yeniden Yapılandırma Programı", ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, finansman desteğinin Yemen'deki kamu maaşlarını ve operasyonel giderleri karşılamayı amaçladığı belirtildi.

Ayrıca Riyad yönetiminin Yemen bütçesini desteklemek için 60 milyon dolarlık yeni finansman desteği sağlamasının, bütçe açığının azaltılmasına ve devlet ekonomisindeki nakit akışının düzenli hale getirilmesine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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