Suudi Arabistan ve Katar, İşbirliğini Derinleştirmek İçin Görüştü

Suudi Arabistan ve Katar, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve ilişkilerin daha geniş ufuklara taşınması konularını görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın başkanlığında Katar'ın başkenti Doha'da toplantı düzenlendi.

Görüşmenin başında iki bakan, iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerini gözden geçirerek, Suudi Arabistan-Katar Koordinasyon Konseyi'nin faaliyetleri çerçevesinde uluslararası alanda ikili ve çok taraflı düzeylerde bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mekanizmaları ele aldı.

İki bakan ayrıca, ilişkileri daha geniş ufuklara taşıyacak bir dizi girişim aracılığıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve artırılması yollarını da görüştü.

Suudi Arabistan-Katar Koordinasyon Konseyi İcra Kurulu Sekreterliği de toplantıda konseyin ve komitelerinin geçmiş dönemdeki çalışmalarının ilerlemesinin yanı sıra son gelişmeler ve konseyin henüz tarihi belli olmayan sekizinci toplantısına yönelik hazırlık çalışmalarını gözden geçirdi.

Toplantıda, konseyin Doha'da 5 Aralık 2023'te düzenlenen yedinci toplantısında alt komitelerin çalışmalarında kaydedilen ilerleme ve başlatılan girişimler de görüşüldü.

Toplantıda, Koordinasyon Kurulu komiteleri ve çalışma grupları arasındaki işbirliği ve koordinasyondan övgüyle bahseden taraflar, iki kardeş ülke ve halklarının ortak çıkarlarına ulaşılması amacıyla bu ivmenin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Suudi Arabistan-Katar Koordinasyon Konseyi, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin siyaset, güvenlik, ekonomi, ticaret, yatırım, kültür ve medya gibi çeşitli alanlarda güçlendirilmesi amacıyla 5 Temmuz 2008'de kuruldu.

Konsey ilk toplantısını 14-17 Aralık 2008 tarihleri ??arasında Riyad'da düzenledi.