Haberler

Suudi Arabistan ve Çin, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliğini ele aldı. Görüşmede enerji, sanayi, tedarik zincirleri ve ileri teknolojiler konularında işbirliğinin geliştirilmesi de değerlendirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, Bin Ferhan'ın Çin Dışişleri Bakanı Vang ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Suudi Arabistan ile Çin arasındaki stratejik ilişkiler ile ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde ikili işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Bakanların, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu aktarılan açıklamada, bölgedeki son gelişmeler, gerilimin düşürülmesine yönelik çabalar, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi ile Hürmüz Boğazı ve uluslararası su yollarında seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve seyrüsefer serbestisinin korunmasının öneminin değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca görüşmede enerji, sanayi, tedarik zincirleri ve ileri teknolojiler başta olmak üzere ekonomik, ticari ve yatırım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması, ticaret hacminin büyütülmesi ve iki ülke arasında yeni işbirliği alanlarının oluşturulmasının da ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan İsrail'e Erdoğan'dan Kabine sonrası sert tepki

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal karara Erdoğan'dan sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

15 milyon liralık aracını ustaya bıraktı hayatının şokunu yaşadı
Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti

Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
Anadolu Efes'te Shane Larkin dönemi sona erdi! Fenerbahçe'ye gidiyor

8 yıllık birliktelik sona erdi! Takımından ayrıldı, Fener'e geliyor
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı

Muhtar, düğünde ateş açınca olanlar oldu
Mauro Icardi'nin menajerinden yeni sözleşme açıklaması

Milyonların beklediği açıklama geldi
Almanya'da yaşanan fiyasko sonrası Nagelsmann'dan ortalığı alevlendirecek sözler

7 milyon nüfuslu ülkeye elendi! Maçtan sonra söylediğiyle kaos çıkardı
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi