Suudi Arabistan ve Çin, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, Bin Ferhan'ın Çin Dışişleri Bakanı Vang ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Suudi Arabistan ile Çin arasındaki stratejik ilişkiler ile ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde ikili işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Bakanların, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu aktarılan açıklamada, bölgedeki son gelişmeler, gerilimin düşürülmesine yönelik çabalar, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi ile Hürmüz Boğazı ve uluslararası su yollarında seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve seyrüsefer serbestisinin korunmasının öneminin değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca görüşmede enerji, sanayi, tedarik zincirleri ve ileri teknolojiler başta olmak üzere ekonomik, ticari ve yatırım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması, ticaret hacminin büyütülmesi ve iki ülke arasında yeni işbirliği alanlarının oluşturulmasının da ele alındığı belirtildi.