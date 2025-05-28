Suudi Arabistan ve ABD'den Suriye Halkına Destek Görüşmesi

Suudi Arabistan ve ABD'den Suriye Halkına Destek Görüşmesi
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack ile Suriye halkını insani ve ekonomik alanlarda destekleme yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile Suriye halkını insani ve ekonomik alanlarda destekleme adımları ile yardım ve dayanışma sağlama yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, bugün Riyad'da Barrack'ı kabul etti.

Görüşmede, kardeş Suriye halkını insani ve ekonomik alanlarda destekleme adımları ile bu önemli aşamada yardım ve dayanışma sağlama yolları ele alındı.

Diğer yandan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, X hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Barrack paylaşımında, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'nin Suriyelilerin barış, refah ve güvenlikten oluşan yeni bir mozaik inşa etmelerini sağlamak amacıyla, değerli bölgesel ortaklarıyla çalışmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
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