Suudi Arabistan, Lübnan Ürünlerine Kapılarını Yeniden Açıyor

RİYAD, 11 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud çarşamba günü Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Lübnan'ın ülkeye ihracatının yeniden başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Basın Ajansı'nın haberine göre karar, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Selam'ın talebi üzerine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından alındı.

Habere göre karar, Lübnan hükümetinin devlet kurumlarını yeniden güçlendirmeye yönelik son adımları, ilgili ekiplerin son bir yılda kaydettiği ilerleme ve Lübnan'ın gerekli taahhütleri yerine getirme konusundaki işbirliği dikkate alınarak alındı.

Faysal bin Ferhan Al Suud görüşmede, ülkesinin Lübnan'ın istikrarına, toprak bütünlüğüne ve halkının refahına olan desteğini yineleyerek, Lübnan topraklarının komşu ülkelere zarar vermek amacıyla kullanılmayacağına olan güvenini ifade etti.

Riyad yönetimi, bazı sevkiyatların uyuşturucu kaçakçılığı amacıyla kullanıldığının tespit edilmesinin ardından 2021 yılında özellikle tarım ürünleri olmak üzere Lübnan'dan yapılan ithalatı durdurmuştu. O tarihten bu yana Suudi Arabistan, ticari ilişkilerin yeniden canlanmasını Lübnan'ın daha sıkı ihracat kontrolleri uygulaması ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele önlemleri alması şartına bağlamıştı.

Kaynak: Xinhua