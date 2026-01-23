Suudi Arabistan'ın 81 milyon dolarlık yakıt hibesi kapsamında ilk sevkiyat Sokotra'ya ulaştı

Suudi Arabistan'ın Yemen'e sağladığı 81 milyon dolar değerindeki yakıt hibesi kapsamında gönderilen ilk sevkiyat, Yemen'in güneydoğusundaki Sokotra Adası'na ulaştı.

Yemen devlet televizyonunun haberine göre sevkiyat, Suudi Arabistan'ın " Yemen'in kalkınması ve yeniden inşasına" yönelik destek programı çerçevesinde ülkeye ulaştırılan ilk Suudi petrol ürünleri teslimatı olma özelliğini taşıyor.

Söz konusu hibenin, Yemen'in çeşitli vilayetlerindeki elektrik santrallerine enerji sağlamak amacıyla tahsis edildiği belirtildi.

Bu kapsamda toplam 339 milyon litre dizel ve fuel oil desteği sağlanacağı, hibenin toplam değerinin ise 81 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Yakıt desteğinin Hadibu, Kalansiya, Muri ve Alama bölgelerindeki elektrik santrallerinin işletilmesinde kullanılacağı kaydedildi.

Haberde ayrıca, bu hibenin Suudi Arabistan tarafından daha önce duyurulan ve 28 kalkınma projesi ile girişimi içeren 1,9 milyar Suudi riyali (500 milyon doların üzerinde) tutarındaki kalkınma ve ekonomik destek paketinin bir parçası olduğu aktarıldı.

Yemen'de devam eden ekonomik kriz ve ağır yaşam koşulları, başta elektrik olmak üzere temel kamu hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açarken, hükümet temel altyapıyı onarma ve hizmetleri iyileştirme çabalarını sürdürüyor.

Aralık 2025'in başlarında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleri ile Yemen hükümetine bağlı birlikler ve Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon arasında askeri çatışmalar tırmanmıştı.

GGK güçleri, Suudi Arabistan sınırına yakın doğu Hadramut ve Mehra vilayetlerinde kontrolü ele geçirmişti.

Ancak daha sonra "Vatan Kalkanı" güçleri olarak bilinen hükümet birlikleri iki vilayeti geri alarak Aden'e konuşlanmıştı.

Ebyen, Şebva, Lahc ve Sokotra'daki yerel yetkililer, ed-Dale vilayetinde kalan bölgelerde de kontrolü sağlayan hükümet güçlerini memnuniyetle karşılamıştı.

9 Ocak'ta kendini fesheden GGK ise, ardı ardına gelen hükümetlerin güney vilayetlerini marjinalleştirdiğini savunarak güney Yemen'in kuzeyden ayrılması talebini sürdürüyordu.

Yemen hükümeti bu iddiaları reddediyor ve ülkenin toprak bütünlüğüne bağlılığını vurguluyor.