Suudi Arabistan, Washington'un "Sezar Yasası"nı yürürlükten kaldırmasını memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Sezar Yasası kapsamında Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık, bu kararın Suriyelilerin beklentilerine uygun olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin "Sezar Yasası" kapsamında Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye uygulanan "Sezar Yasaları"nın kaldırılması konusundaki rolünün olumlu olduğu ve memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Washington'un "Sezar Yasası"nı yürürlükten kaldırmasının Suriyelilerin beklentilerine uygun bir adım olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın, Suriye için istikrar ile kalkınmayı destekleyen ABD kararını memnuniyetle karşıladığına dikkat çekildi.

Suriye'ye uygulanan cezaların kaldırılmasından dolayı Suriye hükümeti ve halkını kutlayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, Şam yönetiminin ülkede yeniden düzeni sağlamak, ülkeyi ve ekonomiyi yeniden canlandırmak ve insanların evlerine geri dönebilmesi için attığı adımları da olumlu bulduğunu vurguladı.

Sezar Yasası yürürlükten kalktı

ABD Senatosu, 901 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesine onay verdi.

2026 ABD savunma bütçesinde en dikkati çeken unsurlardan biri, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptal edilmesi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde 901 milyar dolarlık dev savunma bütçesini imzalamasıyla Suriye yaptırımları resmen kaldırılmış oldu.

Yasanın yürürlükten kaldırılmasıyla, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesi bekleniyor.

