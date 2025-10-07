Süs Bitkileri İhracatı 40-50 Milyon Dolar Artacak

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, üretimde kalitenin artması ve ihracat pazarının genişlemesiyle 2018 yılından sonra ihracatçı konuma geçtiklerini belirterek, "İhracatta en önemli pazarımız Hollanda, İtalya, Almanya gibi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi Türk cumhuriyetleridir." dedi.

Dündar, AA muhabirine, süs bitkileri sektörünün 58 bin dekar alanda üretim yaptığını söyledi

İstihdama katkılarının doğrudan 100 bin, dolaylı 500 bin kişi olduğu bilgisini veren Dündar, emek yoğun ve kadın istihdamının fazla olduğu sektör konumunda bulunduklarını bildirdi.

Dündar, peyzaj, inşaat, tohumculuk, nakliye, plastik gibi pek çok iş kolunu da destekleyen bir alan olduklarına işaret ederek, üretimde kalitenin artması ve ihracat pazarının genişlemesiyle 2018 yılından sonra ihracatçı konuma geçtiklerini dile getirdi.

Üretim hacminde Türkiye'nin yaklaşık 1 milyar dolarlık pazara sahip olduğunu vurgulayan Dündar, "Geçen yılın tamamında 80 ülkeye 118 milyon dolarlık ihracat, 70 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdik. Bu yılın 7 aylık döneminde de 57 milyon dolarlık ithalat, 82 milyon dolarlık ihracat yaptık. İhracatta en önemli pazarımız Hollanda, İtalya, Almanya gibi AB ülkelerinin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi Türk cumhuriyetleridir." diye konuştu.

Dündar, 2020'de Tohumluk İhracat Genelgesi'nde yapılan değişiklikle meyve ağaçlarının süs bitkisi olarak ihracatının yasaklandığını hatırlatarak, SÜSBİR'in sektör adına Bakanlık temsilcileriyle görüşmeler yaptığını ve sektörün taleplerinin yetkililer tarafından değerlendirildiğini, bu yıl içinde söz konusu yasağın kaldırıldığını anlattı.

"Sektörümüzün ihracatının 40-50 milyon dolar artmasını öngörüyoruz"

Özellikle peyzajda görsel amaçlı kullanılan yaşlı veya form verilmiş meyve ağaçlarının süs bitkisi olarak ihracatının açılmasıyla stoklardaki ürünlerin de yurt dışına satılabileceğine dikkati çeken Dündar, "Yasağın kalkmasıyla birlikte sektörümüzün ihracatını 40-50 milyon dolar artıracağını öngörüyoruz. Yapılan değişiklikle sektörün 2027 yılı sonuna kadar elindeki stokları bitirmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Dündar, ekonomide yaşanan gelişmelerin sektöre yansımasına da değinerek, şunları kaydetti:

"Lojistik maliyetleri son yıllarda artış gösteriyor. Bununla birlikte ürün fiyatlarımız yurt dışı pazarda yüksek seviyelerde kalıyor ve dünya pazarında üreticilerimizin rekabet gücü azalıyor. Süs bitkileri sektörüne özel bir destek modeli olmadığı için tarım sektöründe dekara verilen genel destekler süs bitkisi üreticileri için yeterli olmuyor. Dış ticaret fazlası veren bir sektör olarak özel bir destekleme modelinin geliştirilmesini istiyoruz. Böylece, dünya pazarından aldığımız pay hem de rekabet gücümüz artacak."