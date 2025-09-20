Suriyeli Girişimci, Türkiye'deki Tecrübesiyle Bab'da Döner Dükkanı Açtı

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından 12 yıl sonra ülkesine dönen Yusuf Şeyh Dibo, Türkiye'de edindiği tecrübeyle Bab ilçesinde Türk dönerini Suriyelilerle buluşturdu.

Halep kırsalındaki Bab'da 2000 yılında doğan Dibo, iç savaşın başlamasıyla 2012 yılında Türkiye'ye göç etti.

Gaziantep'te 12 yaşındayken çalışmaya başlayan Dibo, döner sektöründe tecrübe kazandı.

Yaklaşık 12 yıl sonra yeniden Bab'a dönen Dibo, ilçe merkezinde açtığı dükkanına Türkçe harflerle "Beğendik" ismini verdi.

Dükkanında Türkiye'ye sevgisinin göstergesi, üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtüyle çalışan Dibo'nun hazırladığı döner, özel baharatları, sosları ve hafif pişirme yöntemiyle Suriyelilerden yoğun ilgi görüyor.

Dibo, Türkiye'de geçirdiği yılların büyük tecrübe olduğunu belirterek, "Devrimin başlamasıyla birlikte ailemle 2012'de Suriye'den ayrılıp Türkiye'ye geldik. İlk günden itibaren döner sektöründe çalışmaya başladım." dedi.

"Türklerle ilişkilerim çok iyiydi"

Türkiye'deki restoranda aynı kişilerle yıllarca beraber çalıştığını anlatan Dibo, "Türkiye'de başta her şey zordu. Türkçe öğrenebilelim diye çalıştığım yerde Arapça konuşmamız yasaktı. Bu sayede Türkçeyi çok iyi öğrendim hatta birçok Türk, Suriyeli olduğumu çok sonra fark ediyor." ifadelerini kullandı.

Dibo, Türkiye'de edindiği bilgi ve kültürü Bab'a taşıdığını dile getirerek, "İş disiplini, müşteriye yaklaşım tarzı, sosların ve sandviçlerin isimlendirilmesi gibi pek çok konuda Türkiye'den öğrendiklerimi burada uyguluyorum. Türk döneri, hafif hazırlanışı ve özel lezzetiyle burada da büyük talep görüyor." diye konuştu.

Türkiye'de birlikte çalıştığı arkadaşlarını özlediğini belirten Dibo, "Umarım bir gün onlar da bizi ziyaret eder, burada çalışmalarımızı görür ve tekrar aynı masada buluşuruz." dedi.