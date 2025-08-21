Suriye'ye Pasaportla Geçişler Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Başladı
Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'ye pasaport ile geçiş işlemleri başladı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurusu ile birlikte, kapıda yoğunluk oluştu.
KİLİS'in Önücpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'ye pasaport ile geçiş işlemleri başladı.
8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarından pasaportla geçişlere başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın Suriye kara hudut kapılarında pasaportla geçiş işlemlerinin başladığını duyurmasının ardından Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel