Suriye'ye Dönüş: 2,3 Milyon Suriyeli Ülkesine Geri Döndü

ŞAM, 15 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Suriye Ofisi Sözcüsü Celine Schmitt, Suriye'nin başkenti Şam'da Xinhua ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında konuşuyor, 14 Ağustos 2025.

Schmitt perşembe günü yaptığı açıklamada, 8 Aralık 2024'ten bu yana 2,3 milyondan fazla Suriyelinin ülkelerine döndüğünü belirterek, geri dönenlerin barınma ve geçim kaynaklarında ciddi sıkıntılar yaşadığını ve birçoğunun evlerinin yıkılmış veya hasar görmüş durumda olduğunu kaydetti. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)