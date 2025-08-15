Suriye'ye Dönüş: 2,3 Milyon Suriyeli Ülkesine Geri Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 8 Aralık 2024'ten bu yana 2,3 milyondan fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü, ancak geri dönenlerin barınma ve geçim kaynaklarında ciddi sıkıntılar yaşadığını açıkladı.

ŞAM, 15 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Suriye Ofisi Sözcüsü Celine Schmitt, Suriye'nin başkenti Şam'da Xinhua ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında konuşuyor, 14 Ağustos 2025.

Schmitt perşembe günü yaptığı açıklamada, 8 Aralık 2024'ten bu yana 2,3 milyondan fazla Suriyelinin ülkelerine döndüğünü belirterek, geri dönenlerin barınma ve geçim kaynaklarında ciddi sıkıntılar yaşadığını ve birçoğunun evlerinin yıkılmış veya hasar görmüş durumda olduğunu kaydetti. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı

"Bunu yapmayan tek anne olabilirim" diyerek tercihini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.