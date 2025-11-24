Haberler

Suriye ve Ürdün Ekonomik İşbirliğini Derinleştiriyor

Güncelleme:
Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Ürdün'le ithalat ve ihracat kanallarını açmak için görüştü. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Ürdün Sanayi Ticaret ve Tedarik Bakan Yardımcısı Yarub el-Kudat ile "iki ülke arasındaki ithalat ve ihracat kanallarının yeniden açılması" konusunu görüştü.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Şaar, başkent Şam'daki bakanlık binasında Ürdün Sanayi Ticaret ve Tedarik Bakan Yardımcısı Kudat ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye ile Ürdün arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştirmenin yolları ele alındı.

İlk planda ticaret hacminin artırılması, ithalat-ihracat süreçlerinin kolaylaştırılması ve iki ülkenin özel sektörleri arasındaki bağların güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şaar, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, ticari altyapının iyileştirilmesi ve Suriye-Ürdün ticaret hattında kamu-özel sektör işbirliğinin artırılması konularının önemini vurguladı.

Tarafların, gelecek yılın başından itibaren tüm ürün gruplarında ithalat-ihracat kanallarının açılması ve ekonomik ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik hükümetler arası koordinasyonun sürdürülmesi konularında ittifak sağladığı ifade edildi.

