Suriye ile Suudi Arabistan arasında havacılık, altyapı, su, eğitim ve iletişim alanlarında anlaşmalar imzalandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın himayesinde Suriye ile Suudi Arabistan, havacılık, altyapı, su, eğitim ve iletişim alanlarında bir dizi iş birliği anlaşması imzaladı. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, bu anlaşmaların günlük yaşamı etkileyecek önemli projeleri kapsadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Şara'nın himayesinde başkent Şam'da düzenlenen imza törenine, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, İletişim Bakanı Abdullah es-Sevaha, çok sayıda Suudi şirket yetkilisi ile Suriyeli muhataplar katıldı.

Suriye Yatırım Heyeti Başkanı Tala el-Hilali, yaptığı konuşmada, vatandaşların günlük yaşamına doğrudan dokunan ve ekonomik canlılık sağlayacak sektörlerde önemli anlaşmalara imza atıldığını belirtti.

Hilali, ilk anlaşmaların dijital bağlantı ve iletişimin iyileştirilmesi ile altyapının geliştirilmesine odaklandığını, ayrıca havacılık bağlantılarını güçlendirmek amacıyla Suriye-Suudi ortak hava yolu şirketinin kurulduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih ise Suudi Arabistan merkezli "İlaf Fonu"nun kuruluşunun duyurulduğunu belirterek, su arıtma projeleri, havacılık şirketleri, dijital altyapı (Silklink), Suriye Kablo Şirketi'nin yönetimi ve işletilmesi gibi birçok alanda anlaşmalar imzalandığını söyledi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
