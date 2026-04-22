Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Doha'da Katar Emiri ile yatırım ve ticaret konularını görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar'ın başkenti Doha'da Emir Temim bin Hamed Al Sani ile ekonomi ve yatırım başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini ele aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Şara, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Emir Temim Bin Hamed ile bir araya geldi.

Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin yanı sıra iki ülkeden yetkililer katıldı.

Taraflar, görüşmede ikili ilişkilerin önemini vurgulayarak, özellikle ekonomi ve yatırım alanları başta olmak üzere çeşitli sektörlerde işbirliğinin geliştirilmesi ve ticari bağların güçlendirilmesini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'nin, Katar ve İran saldırılarına maruz kalan diğer Arap ülkeleriyle dayanışma içinde olduğunu yineledi.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bölge güvenliği ve istikrarının korunmasına yönelik koordinasyon imkanları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.