Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Doha'da Katar Emiri ile yatırım ve ticaret konularını görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar'da Emir Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelerek ekonomi ve yatırım konularında işbirliğini ele aldı. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda işbirliği imkanları değerlendirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar'ın başkenti Doha'da Emir Temim bin Hamed Al Sani ile ekonomi ve yatırım başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini ele aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Şara, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Emir Temim Bin Hamed ile bir araya geldi.

Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin yanı sıra iki ülkeden yetkililer katıldı.

Taraflar, görüşmede ikili ilişkilerin önemini vurgulayarak, özellikle ekonomi ve yatırım alanları başta olmak üzere çeşitli sektörlerde işbirliğinin geliştirilmesi ve ticari bağların güçlendirilmesini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'nin, Katar ve İran saldırılarına maruz kalan diğer Arap ülkeleriyle dayanışma içinde olduğunu yineledi.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bölge güvenliği ve istikrarının korunmasına yönelik koordinasyon imkanları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

