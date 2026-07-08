Haberler

Suriye ve Fransa, Macron'un Ziyareti Sırasında Yatırım Anlaşmaları İmzaladı

Suriye ve Fransa, Macron'un Ziyareti Sırasında Yatırım Anlaşmaları İmzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Şam ziyaretinde Suriye ile ortak ekonomik komiteler kuruldu, birçok sektörde mutabakat zaptı ve yatırım anlaşmaları imzalandı. Taraflar, Suriye'nin yeniden inşası için işbirliğini genişletmeyi hedefliyor.

ŞAM, 8 Temmuz (Xinhua) -- Suriye ve Fransa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un salı günü ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ortak ekonomik komiteler kurarak çeşitli sektörleri kapsayan bir dizi mutabakat zaptı ile yatırım anlaşması imzaladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, anlaşmalar başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen bir iş forumunda açıklandı. Macron ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da katıldığı forumda, iki ülkeden hükümet yetkilileri ve iş dünyası temsilcileri, ekonomik işbirliğinin genişletilmesine ve Suriye'nin yeniden inşasına destek sağlanmasına yönelik imkanları ele aldı.

Fransız şirketlerini Suriye'nin yeniden inşasına katkı sunmaya davet eden Şara, limanlar, havacılık, enerji, su, sağlık, dijital altyapı ve imalat dahil birçok sektörde stratejik ortaklıklar kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Macron ise mevcut dönemin, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve yeniden yapılanma çalışmalarının hızlandırılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, Fransız şirketleri ve yatırımcıları sürece daha fazla katkı sağlamaya davet etti.

Macron ayrıca Körfez Arap ülkeleriyle ortaklık içinde yeniden yapılanma çalışmalarını koordine etmek amacıyla genişletilmiş ortak ekonomik komitelerin kurulduğunu da söyledi.

Suriye'nin bankacılık sektörünün iyileştirilmesine katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade eden Macron, ekonomik toparlanmayı kolaylaştırmak amacıyla uluslararası finans kuruluşlarıyla koordinasyonu destekleyeceklerini ifade etti.

Macron, 2009'dan bu yana bir Fransız cumhurbaşkanının Suriye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında Şara ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Kaynak: Xinhua
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da

Şara'ya özel davet! Zirveye katılmayacak ama kritik bir görüşmesi var
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia

Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından bomba iddia
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor

Miçotakis'in "Ceddin Deden" marşı sonrası yürüyüşü değişti
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı