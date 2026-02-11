Suriye hükümeti ile Dünya Bankası arasında çeşitli alanlarda iyileşme projeleri için çalıştay düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da, Dünya Bankası ile Suriye hükümeti arasında çeşitli alanlarda hayata geçirilmesi planlanan toplam 2 milyar dolar tutarındaki iyileşme projelerine ilişkin çalıştay oturumları gerçekleştirildi.

Şam'daki Dışişleri Bakanlığında düzenlenen çalıştaya, Dünya Bankası Orta Doğu Direktörü Jean-Christophe Carret'in yanı sıra Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husraiyye ve çok sayıda bakan yardımcısı katıldı.

Maliye Bakanı Berniyye, açılış konuşmasında, kısa bir süre içinde Suriye ile Dünya Bankası arasındaki ilişkinin proje bazlı işbirliğinden gerçek ve stratejik bir ortaklık düzeyine ulaştığını ifade etti.

Carret de destek verilecek projelerin yalnızca kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli hedefleri de kapsadığını belirtti.

Toplam 10 projeye sağlanacak desteğin ülkenin toparlanma sürecine önemli katkı sunacağını vurgulayan Carret, bu projelerin ülkenin öncelikleriyle uyumlu olmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Carret, çalışmaların vatandaşların temel ihtiyaçlarına doğrudan temas edeceğini vurgulayarak projelerin etkilerinin kısa sürede görülmeye başlanacağını dile getirdi.

Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husraiyye de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Bankası Grubu ile yürütülen çalışmalar kapsamında Merkez Bankası'nın üç temel proje üzerinde çalıştığını belirterek, söz konusu projelerin ülkenin ekonomik toparlanma sürecinde kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Husraiyye, ilk projenin bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasını içerdiğini, bu kapsamda sektörün kredi verme kapasitesinin yeniden güçlendirilmesi, likidite imkanlarının artırılması ve finansal istikrarın sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

İkinci projenin ise ödeme sistemlerinin modernizasyonunu kapsadığını aktaran Husraiyye, Suriye ekonomisinin büyük ölçüde nakit kullanımına dayandığını, dijital ve modern ödeme sistemlerinin geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Üçüncü proje kapsamında denetim kapasitesinin güçlendirilmesi ile kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele sistemlerinin geliştirilmesinin öngörüldüğünü söyleyen Husraiyye, uluslararası finans sistemiyle ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve bankacılık sektörüne duyulan güvenin artırılması için bu reformların zorunlu olduğuna işaret etti.

Husraiyye ayrıca, Dünya Bankası ile başlatılan işbirliğinin yeni olmakla birlikte ulusal öncelikler ve hükümetin genel stratejisiyle uyumlu şekilde ilerlediğini belirtti.

Dünya Bankası Suriye devlet kurumlarıyla aracısız çalışacak

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Müdürü Kuteyba Kadiş ise Suriye'nin bugün Dünya Bankası Grubu ile stratejik bir ortaklık içinde olduğunu belirterek, çalıştayın uzun süren teknik görüşmeler ve toplantıların ardından hayata geçirildiğini söyledi.

Elektrik sektöründe yaklaşık 146 milyon dolar değerinde bir anlaşmayla sürecin başladığını belirten Kadiş, toplam desteğin 2 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bu finansmanın kredi niteliğinde olmadığını vurgulayan Kadiş, söz konusu rakama ulaşılmasında çalıştayların başarısının belirleyici olacağını söyledi.

Kadiş, ilgili ulusal ve hükümet kurumları tarafından incelenen çok sayıda projenin çalıştay kapsamında ele alınacağını belirterek Dünya Bankası Grubu'nun bu süreçte büyük bir esneklik gösterdiğini ve bunun zamanla ekonomiye olumlu yansıyacağını dile getirdi.

Elektrik sektörüyle ilgili sözleşmelerin gündemde olduğunu kaydeden Kadiş, başka sektörlerde de yeni anlaşmaların yakında imzalanmasının beklendiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın Dünya Bankası ile ortaklığın ilerletilmesi yönünde güçlü destek verdiğini belirten Kadiş, çalıştayın başlatılmasını önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

Sürecin zamana ihtiyaç duyduğunu ifade eden Kadiş, projelerin onaylanmasının ardından gelecek aylarda sahada uygulamaya geçileceğini ve etkilerinin yıl içinde hissedilmeye başlanacağını kaydetti.

Kadiş, Dünya Bankası'nın Suriye devlet kurumlarıyla doğrudan çalışacağını ve herhangi bir aracı mekanizmanın bulunmayacağını, bunun da önemli bir avantaj olduğunu dile getirdi.

Hedeflenen 2 milyar dolarlık desteğin sağlanması halinde bunun kilit sektörler için önemli bir katkı olacağını belirten Kadiş, yıl sonuna kadar projelerin uygulanmaya başlamasıyla birlikte ekonomik etkilerin somut şekilde hissedileceğini sözlerine ekledi.