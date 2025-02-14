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Suriye, Devrik Rejim Sonrası İlk Sevgililer Günü’nü Kutladı

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Suriye, devrik rejimin ardından ilk Sevgililer Günü'nü coşkuyla kutladı. Başkent Şam'da, aileler ve çiftler, geçmişteki baskılara karşı özgürlük ve değişim simgesi olarak etkinliklere katıldı. Mağazalar kırmızı güller ve hediyelerle süslenirken, Suriyeliler sevgi dolu bir gelecek umudunu dile getirdi.

Suriye'de halk, devrik rejimin düşüşünün ardından ilk Sevgililer Günü'nü kutladı.

Ülke genelinde, Sevgililer Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, başkent Şam'da mağazalar kırmızı güller, balonlar ve hediyelerle süslendi.

Aileler ve çiftler, yıllarca süren baskının ardından meydanlarda, kafelerde ve halka açık alanlarda bir araya geldi.

Kutlamalara katılan Suriyeliler, geçmişte baskı altında olduklarını belirterek, sevginin artık özgürlüğün ve değişimin simgesi haline geldiğini anlattı.

Şam'da çiçekçi dükkanı işleten Arafat Tahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devrik rejim sonrası daha rahat çalışabildiklerini ve ticaret yollarının açıldığını dile getirdi.

Şam'da artık daha özgürce çalıştıklarını belirten Tahan, "Bu yıl Sevgililer Günü'nde işler çok iyiydi. Sevgililer Günü'nde güzel bir iş yaptık, umarım durum daha da iyi olur ve her şey daha güzel hale gelir. Sevgililer Günü'nde iyi bir hayat yaşayalım ve dünyanın en iyi ülkesi olalım." ifadesini kullandı.

Sevdiği kişiye çiçek alan Dr. Mudar Gazavi ise bu yıl Sevgililer Günü'nü kutladıklarını, çünkü mutluluklarını tamamlamak istediklerini söyledi.

"Artık herkes sevgilisine veya eşine hediye alabiliyor." diyen Gazavi, gelecekte ülkenin daha iyi hale geleceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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