Suriye'deki Yerel Yardım Kuruluşları Depremzedeler İçin Var Gücüyle Çalışıyor

Yıllardır süren çatışmaların halihazırda büyük tahribat yarattığı Suriye'de büyük depremin ardından geçen ızdırap dolu haftada, yerel yardım kuruluşları depremzedelere yardım etmek için var gücüyle çalıştı.

Yıllardır süren çatışmaların halihazırda büyük tahribat yarattığı Suriye'de büyük depremin ardından geçen ızdırap dolu haftada, yerel yardım kuruluşları depremzedelere yardım etmek için var gücüyle çalıştı.

Said Yardım Derneği bu kuruluşlardan biri.

Yıllardır Suriye'de aktif olan kuruluş, 11 yıldır süren savaşın mağdur ettiği insanlara yardım etmeyi amaçlıyor.

Said Yardım Derneği, depremin ardından yıl boyunca ücretsiz yemek verilecek bir aşevi kurma kararı aldı.

Şu an Halep'te günde 2.500 ila 4.000 kişiye yemek dağıtımı yapıyorlar.

Planları, kapasitelerini günde 40.000 kişiye kadar çıkarmak.

SES 1 (Arapça): İSAM HABBAL, Said Yardım Derneği Başkanı:

"Bu, toplumumuza hizmet etme amaçlı kolektif bir çalışma. Gerçekten de toplumumuz içindeki özü ortaya koydu. Yardım uçakları gelmeden önce, bir noktada her hane, giysi, ilaç, yiyecek gibi yardımlarda bulundu ya da para gönderdi. En önemlisi de şehirlerle ayrılmadığımızı, hepimizin bir olduğunu dünyaya ve kendimize kanıtladık."

Halep'in bir başka noktasında, El-Bir ve El-İhsan adlı yardım kuruluşları da evsiz kalan insanlar için yemek pişirdi.

SES 2 (Arapça): EYAD ABAZID, El-Bir ve El-İhsan yardım kuruluşlarının yönetim kurulu üyesi:

"Yabancı ülkelerden ne kadar yardım gelirse gelsin biz birarada olmalıyız çünkü depremden zarar görenler bizim kendi ailelerimiz. Hepimiz birbirimizi hissetmeliyiz. Dış yardım gelir, gider. Biz birbirimize yardım etme ruhunu korumak zorundayız."

BM geçtiğimiz günlerde depremin Suriye'de 5,3 milyon insanı evsiz bıraktığını açıkladı.

6 Şubat Pazartesi günü Suriye ve Türkiye'yi vuran iki şiddetli depremin ardından şu an dek iki ülkede toplam 35.000'den fazla can kaybı bildirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Suriye'nin Halep şehrinden bildiriyor.

(XHTV)