Suriye'de Ermeniler yeni yönetimle ülkenin geleceğini umut verici görüyor

Suriye'deki Ermeni toplumu, Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından kurulan yeni yönetimin aldığı kararlarla azınlık hakları, ifade ve ibadet özgürlüğünün güvence altına alınmasını ülkenin geleceği açısından umut verici buluyor.

Suriye, özellikle Halep ve Şam ve Lazkiye'de başta olmak üzere, yüzyılı aşkın süredir Ermeni nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İç savaş öncesinde Suriye'de sayıları yaklaşık 100 bini bulan Ermeni nüfusun büyük bölümü savaşın başlamasıyla birlikte ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Suriye'nin çok kültürlü yapısının kalıcı unsurlarından biri haline gelen Ermeniler, ülkenin yeniden toparlanma sürecinde sosyal ve ekonomik hayata aktif olarak katılmayı sürdürüyor.

61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Ahmed Şara liderliğinde kurulan yeni yönetim, özellikle azınlıkların ifade ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alan adımlar attı.

İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvvetleri, Halep'te Şiilerin yaşadığı Nübbül ve Zehra beldelerini koruma altına alırken, İdlib'deki Dürziler ile Şam ve Halep'teki Ermenilerin yaşadığı mahalleler ve kiliselerde ek güvenlik önlemleri aldı.

AA ekipleri, Halep'te yaşayan Ermeni toplum üyelerine, ülkenin devrik rejimden kurtuluşunun yıl dönümünde mikrofon uzattı.

-"Hepimiz çok mutluyuz ve çevrede güzel şeyler görüyoruz"

Halep'te yaşayan Vasken Sarkisyan, kentin yeniden inşa sürecine dair değerlendirmesinde halkın genel olarak umutlu olduğunu söyledi.

Sarkisyan, "Hepimiz çok mutluyuz ve çevrede güzel şeyler görüyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder." dedi.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere de değinen Sarkisyan, iki ülke arasındaki bağın güçlü olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bizim kardeşimizdir. Suriye bu süreçte Türkiye'yi destekliyor. Ayrıca Amerika, Avrupa ve Arap devletleriyle ilişkilerimiz de gelişiyor." diye konuştu.

Halep halkının çalışkan yapısına dikkat çeken Sarkisyan, "Geçen yıllardan sonra şimdi ve önümüzdeki yıllarda halk yeniden inşa edecek. Çünkü halk çok iyi ve kardeşçe davranıyor." şeklinde konuştu.

Kentteki toplumsal uyuma ilişkin ise Sarkisyan, "Burada kimseyi Arap, Türk, Suriyeli veya Ermeni diye ayırmıyoruz. Hepimiz vatanımız Suriye için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

-"İbadetlerimizde herhangi bir baskı olmadı"

Halep'te günlük yaşamın normale döndüğünü belirten Tavi Tovanesyan,"İbadetlerimizde herhangi bir baskı olmadı." dedi.

Tovanesyan, şehirde önceki yıllara göre belirgin değişim yaşandığını belirterek, elektrik hizmetinin iyileştiğini, yakıtın daha kolay bulunabildiğini ve işlerin arttığını dile getirdi.

Halep'te yaşayan bir diğer Ermeni vatandaşı Ebu Agop ise son bir yılda güvenlik ve hizmetler alanında olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti.

Ebu Agop, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının halkın en büyük beklentilerinden biri olduğunu söyledi.

Günlük hayatta herhangi bir baskı olmadığını belirten Agop, kilise cemaatinin güvenli şekilde ibadetlerini sürdürebildiğini söyledi.

Önceki yıllardaki tedirginliklerin yeni yönetimle birlikte ortadan kalktığını ifade eden Ebu Agop, kamu hizmetlerinin de önceye kıyasla daha iyi olduğunu aktardı.

-"Kimse bize zarar vermiyor, ibadetlerimizi rahatlıkla yapıyoruz"

Halep'te yaşayan Nazariyet Astarcıyan ise rejimin düşmesiyle birlikte sosyal ve ekonomik yaşamda iyileşme sürecine girildiğini belirtti.

Elektrik, benzin ve mazot hizmetlerinde toparlanma olduğunu dile getiren Astarcıyan, şehirde araç sayısının arttığını ancak ekonomik faaliyetlerin henüz tam olarak düzelmediğini söyledi.

Astarcıyan, "Kimse bize zarar vermiyor, ibadetlerimizi rahatlıkla yapıyoruz." diyerek güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu vurguladı.

Yurt dışına çıkan Suriyelilere de seslenen Astarcıyan, "Ülkemizin toparlanmaya ihtiyacı var. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. İnşallah daha iyi günler gelir." ifadelerini kullandı.