Suriye'de 61 yıllık Baas rejimin deviren halk, geleceğe umutla bakıyor

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'de, 14 sene süren iç savaş sonrası, 61 yıllık Baas rejimin devrilmesinin ardından halk, geleceğe umutla bakıyor.

Suriye'de 8 Aralık 2024'de Baas rejimin devrilmesinin ardından özgürlüklerine kavuşan Suriye halkı, geçen bir yılı, AA muhabirine değerlendirdi.

Hama ilinden üniversite öğrencisi Ahmed Keyali, ülkede hem siyasi hem ekonomik hem de güvenlik alanında büyük değişiklikler yaşandığını, Suriye'nin uzun süre sonra tamamen dünyaya açıldığını söyledi.

Memur maaşının 15 dolardan 100 dolara yükseldiğini aktaran Keyali, "Hamdolsun, fiyatlar, maaşlar ve genel yaşam koşulları eskisine göre çok daha iyi. Artık kimliklerin alındığı ve insanların taciz edildiği dönem bitti. Olumsuzluk görmüyoruz ama durumun oturması için zamana ihtiyaç var." dedi.

"Eskiden cehennemde gibi yaşıyorduk"

Beşşar Esed rejimi döneminde hapishanede tutulan, rejimin devrilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan Halid Hüseyin de yaşanan değişimi, "Eskiden cehennemde gibi yaşıyorduk. Tutuklular çıkarıldı. Annelerin yüreğine sevinç kondu. Ben hükümlüydüm ve umudumu kaybetmiştim ama mücahitler beni hapisten çıkardı." sözleriyle anlattı.

Artık karakola gönüllü olarak gidip sorun çözebildiklerini belirten Hüseyin, "Zulüm yok, baskı yok. Bu kurtuluşun bize verdiği en büyük mutluluk." diye konuştu.

"Esed'in varlığı umudun yokluğu demekti. Umut yeniden doğdu"

Yusuf es Sellum ise en büyük değişimin artık umut dolu olduklarını vurgulayarak "Devrik Beşar Esed'in varlığı umudun yokluğu demekti. Şimdi umut yeniden doğdu." ifadelerini kullandı.

"Artık ifade özgürlüğü var"

Bir yıl içinde birçok şeyin değiştiğini belirten İbrahim Sebahi de "Artık insanın ifade özgürlüğü var. Aklına geleni söyleyebiliyorsun. Güvenlik var, umut var. Eskiden geleceğimiz yoktu ama şimdi yaptığın her işte Allah seni muvaffak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sebahi, Suriye'de durumun daha iyiye gideceğini inandıklarını sadece zaman gerektiğini vurguladı.

"Devrim bize geleceğe dair ışık verdi"

Mutaz Keylani de 2011'den bu yana "tam bir karanlık içinde" olduklarını belirterek, "Devrim bize geleceğe dair ışık verdi. Durum yaklaşık yüzde 90 değişti. Önceden bir tek kelime konuşmaktan bile korkuyorduk. Şimdi korku diye bir şey yok." dedi.

Halepli Alaeddin Kubeysi de ülkedeki değişime dikkati çekerek, yurt dışına gidenlere yeniden ülkeye dönme çağrısında bulundu.

Kubeysi, "Şükürler olsun, Allah'a hamdolsun. Nereden nereye geldiğimizi herkes görüyor. Ülke ancak kendi halkıyla gelişir. Tüccarından esnafına kadar herkes geri dönmeli. Şimdi durumumuz Allah'ın izniyle daha iyi. Hizmetler düzeldi. Benzin kuyrukları bitti. İnsanlar artık rüşvet korkusu ile yaşamıyor." diye konuştu.

Hizmetlerdeki iyileşmeye işaret eden Kubeysi, "Ahlaki anlamda da büyük değişim oldu. Eskiden yaşadığımız dönem çok farklıydı ama şimdi daha iyiye gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgisayar mühendisliği öğrencisi Muhammed Bablis de geçmişte ülkede özgürlük alanlarının oldukça dar olduğunu hatırlattı.

Bablis, "Suriye eskiden çok kapalıydı. Ne gelişim vardı ne de farkındalık. Özgürce konuşamazdık, birçok şey yasaktı. Ekonomi de çok kötüydü. Şimdi ise fikirlerimizi rahatça dile getirebiliyoruz ve insanlar sesimizi duyuyor."dedi.

Geleceğe yönelik beklentilerini paylaşan Bablis, "Daha modern teknoloji, akıllı evler ve yükseköğretimde kapsamlı müfredat değişiklikleri yapılmasını istiyorum. Özellikle bilgi teknolojileri alanında gelişme şart." şeklinde konuştu.

Suriye'deki sosyal ve kamusal gelişmeleri değerlendiren Diyana Humavi de ise "sadece konuşabilmenin bile" bir başarı olduğunu söyledi.

"Artık insanlar fikirlerini özgürce ifade edebiliyor ve kamu hayatına katılabiliyor. Bu çok güzel bir duygu, hamdolsun." diyen Humavi, bugünkü durumun geçen yıla göre çok farklı olduğunu belirterek, "Her şey gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. İnsanlar artık hükümete daha çok tepki gösteriyor ve katkıda bulunmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Elektrik ve diğer hizmetlerin iyileştiğine dikkati çeken Humavi, "Hamdolsun, insan gelişmeyi hissediyor ve bu sürecin daha da iyiye gitmesini umut ediyoruz."değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeli gazeteci Celal Samsam da Suriye'nin yeni bir ülke olarak yeniden inşa edilmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Samsam, "Kurumlarda ve şehirde hızlı bir değişim var; önümüzdeki yıllarda daha da iyi olmasını diliyoruz." dedi.