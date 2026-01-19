Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Almanya ziyareti ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 19-20 Ocak'ta Berlin'e yapması beklenen ziyareti, ülkedeki iç siyasi durum nedeniyle ertelendi. Şara, Alman liderlerle bir araya gelecek ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşü ile Suriye'nin yeniden inşası konularında görüşmeler yapacaktı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 19-20 Ocak'ta Berlin'e yapması beklenen ziyaretin ertelendiği bildirildi.

Başbakanlıktan Alman medyasına yapılan açıklamada Şara'nın Suriye'deki iç siyasi durum nedeniyle ziyareti ertelediği ifade edildi.

Şara, Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Şansölye Friedrich Merz ile bir araya gelecekti.

Şara ayrıca Alman iş adamlarıyla bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecekti.

Ziyaretin ana gündem maddeleri arasında Almanya'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü ve Suriye'nin yeniden inşası yer alıyordu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda çatışmaları bitirecek adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti

''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
İlker Yağcıoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri: Futbolu unutmuş

Fenerbahçeli yıldızı yerin dibine soktu: Futbolu unutmuş
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz

Komşu açık açık itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi

Süper Lig devinin başkanının aracına saldırı düzenlendi