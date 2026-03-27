Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şansölye Merz'in daveti üzerine Almanya'ya gidecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in davetiyle Berlin'e gelecek. Ziyaret çerçevesinde mülteci geri dönüşü ve Suriye'nin yeniden inşası gibi konular ele alınacak.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in daveti üzerine Berlin'e gideceği bildirildi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius yaptığı açıklamada, Şara'nın Merz'in davetlisi olarak 30 Mart Pazartesi günü Almanya'ya geleceğini ifade etti.

Şara, Berlin ziyareti kapsamında önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüşecek.

Ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının organize ettiği Alman- Suriye Ekonomi Yuvarlak Masa toplantısına katılacak Şara, buradan Başbakanlık'a geçerek Şansölye Friedrich Merz ile bir araya gelecek.

İkili görüşme ve öğle yemeğinin ardından iki lider ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Ziyaretin ana gündem maddeleri arasında Almanya'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü ve Suriye'nin yeniden inşası yer alıyor.

Şara'nın daha önce ocak ayında planladığı ziyaret ertelenmişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

