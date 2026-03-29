Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Almanya'da çeşitli temaslarda bulunacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Almanya'nın başkenti Berlin'e bakanlardan oluşan bir heyetle ulaştı. Ziyaret, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şara ile bakanlık heyeti, Almanya'ya ilk resmi ziyareti kapsamında Berlin'e geldi.

Ziyarette, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alınacak.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Berlin'de Şara ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Şara'nın Almanya ziyaretinin ardından 31 Mart'ta İngiltere'ye geçmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
