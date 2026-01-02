TED Üniversitesi ile Kamu Gözetimi Kurumu arasında araştırma ve eğitime yönelik iş birliği protokolü

TÜRKİYE Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanan raporların ilk yıl sonuçları, TED Üniversitesi ve Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) iş birliğiyle düzenlenen TSRS Değerlendirme Konferansı'nda ele alındı. Program kapsamında KGK ve TED Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü, sürdürülebilirlik raporlamasına yönelik ortak araştırma ve eğitim çalışmalarının önünü açıyor.

Konferans, kamu temsilcileri, akademisyenler ve özel sektör profesyonellerini bir araya getirerek sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin uygulama deneyimlerinin paylaşılmasını sağladı. Etkinlikte, KGK ile TED Üniversitesi arasında sürdürülebilirlik raporlamasına yönelik araştırma, veri üretimi ve kapasite geliştirme çalışmalarını kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, TSRS uygulamalarının izlenmesi, şirketlerin ihtiyaç duyduğu veri ve analizlerin geliştirilmesi ile eğitim ve farkındalık programlarının hazırlanmasına destek olmayı hedefliyor. Bu kapsamda, iyi uygulama örneklerinin derlenmesi, farklı sektörlerde karşılaşılan zorlukların belgelenmesi ve elde edilen bulguların paylaşılması planlanıyor.

Konferansta paylaşılan verilere göre, 2024 yılı için KGK'ya 400'ün üzerinde TSRS raporu iletildi. İnternet üzerinden erişilebilen 307 raporun incelenmesi sonucunda, raporlama yapan şirketlerin önemli bölümünün büyük ölçekli ve kurumsal yapıya sahip firmalardan oluştuğu gözlendi. Şirketlerde özellikle iklimle ilgili risk ve fırsatların tanımlanması, önemlilik analizi ve senaryo çalışmalarının öne çıktığı, çok birimli yapılarda veri toplama süreçlerinin planlanmasının dikkat çeken konular arasında yer aldığı belirtildi. Oturumlarda, TSRS raporlarının kapsam, uzunluk ve kullanılan göstergeler açısından farklılaştığı ifade edildi. Farklı raporlama çerçevelerinin TSRS ile birlikte kullanıldığı örnekler paylaşıldı ve bu çeşitliliğin raporlama pratiklerinin gelişim sürecinin doğal bir parçası olduğu vurgulandı.

KURUMSAL SÜREÇLERE ETKİSİ

Sunumlarda, TSRS'nin şirketlerde veri toplama, sorumluluk paylaşımı ve iç koordinasyon süreçlerinde yeni düzenlemeler gerektirdiği, raporlamanın giderek kurumsal işleyişe entegre edildiği aktarıldı. İlk yılın, sonraki dönemler için önemli bir öğrenme zemini oluşturduğu ifade edildi. Programda ayrıca Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ele alındı. Özellikle ihracata dönük sektörlerde faaliyet gösteren firmaların, karbon verisi yönetimini TSRS raporlamasıyla birlikte planladıkları örneklerle paylaşıldı.

Paylaşılan değerlendirmelerin, sürdürülebilirlik raporlaması uygulamalarının gelişimine katkı sunması bekleniyor.