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Sungurlu'da dere ıslahı için proje yürütülüyor

Sungurlu'da dere ıslahı için proje yürütülüyor
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Sungurlu ilçesinde taşkın kontrolü ve dere ıslahı projesi ihale aşamasına geldi. Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilecek projede son teklif verme tarihi 10 Ağustos.

Sungurlu ilçesinde taşkın kontrolü ve dere ıslahı projesi ihale aşamasına geldi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "Çorum Sungurlu İlçe Merkezi Dereleri Islahı Yapım İşi" ihalesinin yayımlandığını belirtti.

Projenin Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirileceğini aktaran Dere, ihalede son teklif verme tarihinin 10 Ağustos olduğunu kaydetti.

Yatırımın taşkın riskinin azaltılması, kent estetiğinin güçlendirilmesi ve şehir planlaması açısından önem taşıdığını vurgulayan Dere, "Şehrimizin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu taşkın kontrolü ve dere ıslahı çalışmalarının hayata geçirilmesi adına önemli bir adım atılmıştır. Bu yatırımın Sungurlu'muza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali
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