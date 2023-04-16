SULTANGAZİ'DE KAMERALARA YANSIYAN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

SULTANGAZİ'de yaşanan ilginç görüntüler ve kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Kimi üzerine bastığı sandalyeden düştü, kimi oturduğu tahta parçasının kırılmasına aldırış etmeden cep telefonu ile ilgilenmeye devam etti. İki trafik kazası da kameralara yansıyan görüntüler arasındaydı.

Sultangazi'de yaşanan ilginç görüntüler güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Esentepe Mahallesi'nde cep telefonu aksesuarları satan dükkanda, asılı ürünleri düzelten bir kişi, inmek istediği sırada düştü. Malkoçoğlu Mahallesi'nde ise, marketin önündeki tezgahın üzerine oturmak isteyen bir kişi, tahta parçasının kırılmasıyla sırt üstü düştü. Hemen kendisini toparlayan vatandaş, tezgahın demirine oturarak hiç bir şey olmamış gibi telefonla ilgilenmeye devam etti. Diğer görüntü de ise, motosiklet tamirhanesine gelen bir kişi fren yerine gaza basınca iş yerine daldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

KAZA ANLARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da yaşanan 2 farklı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde önceki gün gece saatlerinde, içinde yolcu bulunan seyir halindeki taksinin şoförü, ara sokağa dönmek için manevra yaptığı sırada geriden gelen motosiklet sürücüsü taksiye çarptı. Kazada, motosiklet yola savrulurken, sürücüsü ise taksinin üzerinden havalanarak yere düştü. Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına taksi şoförü, yolcular ve çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde ise, seyir halindeki otomobil sürücüsü kavşaktan dönen bir başka otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilde de maddi hasar oluştu.