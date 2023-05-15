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Sultangazi'de 'geçersiz oy' tartışmasında iki AK Parti'li görevli darbedildi

Sultangazi'de "geçersiz oy" tartışmasında iki AK Parti'li görevli darbedildi

Güncel Haberler

Sultangazi'de, "geçersiz oy" tartışmasının ardından çıkan kavgada darbedilen iki AK Parti'li görevli yaralandı.

Sultangazi'de, "geçersiz oy" tartışmasının ardından çıkan kavgada darbedilen iki AK Parti'li görevli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yer alan Hüseyin Ersu İlköğretim Okulu'ndaki 2300 numaralı sandıkta yapılan sayım sırasında geçersiz sayılan oy nedeniyle tartışma çıktı.

Saadet Partili ve AK Parti'li görevliler arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Okulun dışına taşan kavgada darbedilen iki AK Parti'li görevli yaralandı.

Gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Geçersiz sayılan oyun daha sonra geçerli kabul edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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