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Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret iddiası

Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret iddiası

Güncel Haberler

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede, ekmek almaya gelen bir çocuğa hakaret edildiği öne sürülen fırınla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda, ruhsata aykırılıklar tespit edildiği aktaran Dursun, gerekli cezai işlemlere devam edileceğini belirtti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede, ekmek almaya gelen bir çocuğa hakaret edildiği öne sürülen fırınla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir. İlçemizde yaşanan olay sonrasında mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Yapılan inceleme sonucunda, ruhsata aykırılıklar tespit edildiğini aktaran Dursun, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede tutanak tutulmuştur. Tutanağa istinaden yarın itibarıyla gerekli cezai işlemlere devam edilecektir."

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Abdurrahman Dursun Sultangazi Güncel Haberler

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