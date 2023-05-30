Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret iddiası

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede, ekmek almaya gelen bir çocuğa hakaret edildiği öne sürülen fırınla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda, ruhsata aykırılıklar tespit edildiği aktaran Dursun, gerekli cezai işlemlere devam edileceğini belirtti.